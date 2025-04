Flugsicherheit im Check: Das sind die sichersten Airlines

Wer sicher fliegen will, hat die Wahl: Ein renommiertes Hamburger Institut bewertet jährlich die Zuverlässigkeit von Fluggesellschaften und kürt die Spitzenreiter.

Die Sicherheit im Luftverkehr lässt sich messen: Ein renommiertes Hamburger Büro für Flugsicherheit erstellt jährlich ein umfassendes Ranking der zuverlässigsten Fluggesellschaften weltweit. Der Luftverkehr gilt generell als eine der sichersten Transportmethoden für Langstrecken. Verschiedene Studien und Rankings bewerten die Sicherheitsstandards von Airlines anhand mehrerer Faktoren – darunter die Unfallstatistik pro Flugstunde oder Flugkilometer, der Zustand und die Wartungsintervalle der Flugzeugflotte sowie die Qualifikation des fliegenden Personals.

Besonders anerkannt ist das JACDEC-Ranking des Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre aus Hamburg. Diese Einrichtung unterzieht Fluggesellschaften einer jährlichen Sicherheitsanalyse. Die detaillierte Bewertung erfolgt in Kooperation mit dem Fachmagazin Aero International und kategorisiert sowohl globale Marktführer als auch regionale Airlines in Europa, Amerika, Afrika, Asien und dem Nahen Osten nach einem Risikoindex. Laut Aero International liegt der theoretisch erreichbare Maximalwert bei 100 Prozent – je höher die Punktzahl, desto sicherer die Airline. Da die Bewertungen oft nur minimal voneinander abweichen, ist weniger die exakte Platzierung als vielmehr die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Wertungskategorie für die Sicherheitsbeurteilung ausschlaggebend.

Die Spitzenreiter

An der Spitze des Rankings steht Emirates aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einem Risikoindex von 94,42 Prozent. Die 1985 gegründete und in Dubai beheimatete Fluggesellschaft betreibt eine moderne Flotte, die vorwiegend aus Großraumflugzeugen wie dem Airbus A380 und der Boeing 777 besteht. Das Streckennetz umfasst mehr als 130 Ziele in über 70 Ländern auf fünf Kontinenten. Seit ihrer Gründung verzeichnete Emirates einen schwerwiegenden Zwischenfall: 2016 geriet ein Flugzeug bei der Landung in Dubai in Brand, wobei Passagiere verletzt wurden und ein Feuerwehrmann ums Leben kam.

Den zweiten Platz belegt die niederländische KLM mit einem Risikoindex von 92,97 Prozent. Die 1919 gegründete Airline mit Sitz in Amsterdam verfügt laut ihrer offiziellen Webseite über ein Streckennetz mit 162 Destinationen – davon 92 in Europa und 70 auf anderen Kontinenten. Die Flotte besteht hauptsächlich aus Boeing-Maschinen. In der Geschichte von KLM ereignete sich 1977 ein schwerer Unfall, als ein Flugzeug beim Start mit einer anderen Maschine kollidierte, wobei über 570 Menschen starben.

Mit einem Risikoindex von 91,14 Prozent sichert sich Qantas Airways aus Australien den dritten Rang. Die größte australische Fluggesellschaft, gegründet 1920 mit Hauptsitz in Mascot, New South Wales, bedient mehr als 95 Ziele weltweit. Bemerkenswert: Qantas verzeichnete bislang keinen Unfall mit Totalverlust oder Todesopfern.

Die britische Billigfluggesellschaft EasyJet erreicht mit 91,08 Prozent den vierten Platz. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in London fliegt über 150 Flughäfen in mehr als 30 Ländern an, vorwiegend innerhalb Europas. Seit ihrer Gründung hat EasyJet keine Unfälle zu verzeichnen.

Weitere Top-Airlines

Auf dem fünften Platz folgt die US-amerikanische JetBlue Airways mit einem Risikoindex von 91,00 Prozent. Die im Jahr 2000 gegründete Airline mit Hauptsitz in Long Island City, New York, konzentriert sich hauptsächlich auf Inlandsflüge in den USA, bedient aber insgesamt über 100 Ziele in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in der Karibik. Laut JACDEC hat JetBlue bisher keine Unfälle mit Todesopfern erlitten.

Singapore Airlines erreicht mit einem Risikoindex von 90,99 Prozent den sechsten Platz. Die 1972 gegründete Fluggesellschaft mit Sitz in Singapur bedient über 120 Destinationen. In ihrer Geschichte verzeichnete sie mehrere Unfälle, darunter eine Kollision am Flughafen Taoyuan im Jahr 2000.

Mit 90,70 Prozent sichert sich die amerikanische Spirit Airlines den siebten Rang. Das 1980 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Florida konzentriert sich vorwiegend auf Inlandsflüge in den USA und bedient über 50 Ziele. Seit 1992 hat Spirit Airlines keine Unfälle verzeichnet.

Die irische Ryanair belegt mit einem Risikoindex von 90,67 Prozent den achten Platz. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Swords betreibt eine Flotte aus Boeing 737-Maschinen. Seit 1992 ereignete sich ein Unfall im Jahr 2008, als eine Maschine nach einem Vogelschlag notlanden musste.

Southwest Airlines aus den USA erreicht mit 90,07 Prozent den neunten Platz. Die 1971 gegründete Billigfluggesellschaft mit Hauptsitz in Dallas bedient mehr als 120 Ziele und verzeichnete seit 1992 drei Unfälle.

Den zehnten Platz belegt Air Canada mit einem Risikoindex von 89,72 Prozent. Die 1937 gegründete Airline mit Hauptsitz in Montreal fliegt über 220 Ziele weltweit an und verzeichnete seit 1992 zwei Unfälle.

Die ungarische Wizzair erreicht mit 89,16 Prozent den elften Rang. Die 2003 gegründete Fluggesellschaft mit Sitz in Budapest bedient über 190 Flughäfen in 50 Ländern. Unfälle sind nicht bekannt.

Qatar Airways aus Katar folgt mit 88,95 Prozent auf Platz zwölf. Die 1994 gegründete Airline mit Hauptsitz in Doha fliegt mehr als 180 Ziele in über 80 Ländern an.

Die deutsche Lufthansa erreicht mit einem Risikoindex von 88,40 Prozent den dreizehnten Platz. Die 1955 gegründete Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Köln verfügt über ein umfangreiches Streckennetz.

Delta Airlines aus den USA belegt mit 88,82 Prozent den vierzehnten Platz. Die 1929 gegründete Airline zählt zu den größten Fluggesellschaften der USA und hat ihren Hauptsitz in Atlanta.

Den fünfzehnten Platz erreicht China Southern Airlines mit einem Risikoindex von 87,80 Prozent. Die 1990 gegründete Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Guangzhou betreibt ein umfangreiches Inlands- und internationales Streckennetz. 1992 ereignete sich in der Nähe von Liutang ein schwerer Unfall, bei dem alle Passagiere ums Leben kamen.

Für viele Reisende bietet das Wissen um Airlines mit besonders hohen Sicherheitsstandards eine zusätzliche Orientierung bei der Reiseplanung.

Wer seine nächste Flugreise plant, sollte allerdings auch bedenken, dass es weltweit zehn Länder gibt, die als besonders risikoreich gelten.