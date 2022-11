Forscher entwickeln universellen Grippe-Impfstoff

Es wurde ein mRNA-Impfstoff gegen alle 20 bekannten Subtypen des Grippevirus entwickelt. Erste Tierversuche haben gezeigt, dass der Impfstoff die Krankheitsanzeichen bei Tieren reduziert und sie vor dem Tod bewahrt hat, selbst wenn die Tiere Grippeviren ausgesetzt waren, die mit dem für die Herstellung des Impfstoffs verwendeten Virus nicht verwandt waren.

Die Tierversuche deuten darauf hin, dass der Impfstoff möglicherweise einen umfassenden Schutz gegen alle Grippestämme, einschließlich der tödlichen, bieten könnte. Angesichts der Gefahr von Grippepandemien und der durch die saisonale Grippe verursachten Todesfälle könnte dies ein wichtiges Instrument in unserem medizinischen Arsenal sein, schreibt IFL Science.

Der Impfstoff nutze die gleiche mRNA-Technologie, die bereits bei den COVID-19-Impfstoffen erfolgreich eingesetzt wurde. Dabei werden Immunogene verwendet, das sind Antigene, die eine Immunreaktion hervorrufen. Die RNA enthalte den Code eines wesentlichen, aber harmlosen, Grippevirusproteins, das allen 18 Influenza-A-Viren und den beiden Influenza-B-Viren gemeinsam sei.

Nach der Injektion produzierten die Zellen in dem Körpergebiet das genannte Grippevirusprotein, wodurch das Immunsystem glaube, dass es angegriffen werde und mit der Bildung spezifischer Antikörper beginne.

Dies bedeute, dass beim nächsten Mal, wenn ein Grippevirus in den Organismus eindringen sollte, das Immunsystem schneller reagieren könnte. Der Impfstoff sei allerdings nicht sterilisierend, d.h. er verhindere nicht eine Grippeinfektion. Stattdessen bereite er das Immunsystem darauf vor, sodass eine Grippeerkrankung einen weniger schweren Verlauf habe.

Das Forscherteam sei sehr daran interessiert, diese Technologie am Menschen zu testen. Klinische Studien am Menschen seien in Planung, um die Wirkung des Impfstoffs zu erforschen. Bei Erfolg könnte der neue Impfstoff eingesetzt werden, um die Ausbreitung und die Gefahr der Grippe bei allen Altersgruppen, von Kindern bis zu älteren Menschen, einzudämmen.