Frau bewirft Schwiegervater mit Mandarinen und kassiert Schläge

Milijana D. aus Orasje (Bosnien und Herzegowina) ist angeklagt, ihren Schwiegervater M.D. misshandelt zu haben, indem sie ihn beschimpfte und mit Mandarinen bewarf. Ihr Ehemann Ivica D. wird beschuldigt, ihr mehrere Schläge auf den Kopf gegeben und sie am Haar gezogen zu haben.

Beide Angeklagten haben eine Anklageschrift erhalten: Milijana wegen häuslicher Gewalt und Ivica wegen Körperverletzung. Der Vorfall ereignete sich am 5. November 2022 gegen 13 Uhr im Familienhaus in Orasje.

Laut Anklageschrift begann alles mit einem verbalen Streit zwischen Milijana und ihrem Schwiegervater. In diesem Streit griff sie einen unbekannten Gegenstand vom Tisch und traf damit ihren Schwiegervater am rechten Daumen, beleidigte ihn und warf Mandarinen auf ihn. Gleichzeitig beleidigte sie ihren Ehemann Ivica. Als Ivica versuchte, sie davon abzuhalten, sich physisch gegen ihren Schwiegervater zu wehren, schlug sie ihm mit den Händen auf den Kopf und den Körper.

Es wird angeführt, dass Milijana sich bewusst war, dass ihr Verhalten den Frieden der Familienmitglieder, mit denen sie zusammenlebt, gefährdete und dass sie ihren Schwiegervater absichtlich misshandelte.

Auch Ivica hat sich körperlich an seiner Frau vergangen, nach einem verbalen Streit mit ihm. Er schlug mit geschlossener und offener Faust auf sie ein und zog sie am Haar. Dadurch erlitt Milijana leichte körperliche Verletzungen, darunter eine Schnittwunde an der Oberlippe und eine Quetschung und Schürfwunde an der linken Seite des Halses.

Ebenfalls war sich der Ehemann der möglichen Körperverletzung noch vor der Tat bewusst.