Frau sperrt Partner nackt bei Minusgraden auf Balkon – tot

Eine 54-jährige Frau aus Japan steht im Verdacht, ihren Partner bei eisigen Temperaturen auf dem Balkon ausgesperrt zu haben. Der Mann starb an Unterkühlung.

In Japan sorgt ein tragischer Fall für Aufsehen: Eine 54-jährige Frau steht im Verdacht, den Tod ihres Partners im Februar 2022 verursacht zu haben. Der 49-jährige Mann starb an schwerer Unterkühlung, nachdem er, Berichten der Zeitung The Mainichi zufolge, bei eisigen Temperaturen auf dem Balkon zurückgelassen wurde. Die Frau soll ihren Lebensgefährten angewiesen haben, nackt auf den Balkon im zweiten Stock zu gehen, und ihn anschließend ausgesperrt haben. Die ganze Nacht über war der Mann den extremen Temperaturen schutzlos ausgeliefert.

Am nächsten Tag alarmierte die Frau selbst die Polizei, da ihr Partner nicht mehr reagierte. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den Mann nackt und tot in einem Zimmer vor. Der Vorfall ist nicht der erste, der mit der 54-Jährigen in Verbindung gebracht wird. Bereits zuvor hatte sie ihren Partner mit einem Messer attackiert und ihn an der Nase verletzt.

Unklare Anklageerhebung

Obwohl die Frau alle Vorwürfe abstreitet und auf ihre Unschuld pocht, bleibt unklar, warum die Anklageerhebung so lange auf sich warten ließ. Der Fall wirft viele Fragen auf und zieht internationale Aufmerksamkeit auf sich.