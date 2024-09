Frau wollte 340 Kilo Wurst über Grenze schmuggeln

Eine 43-jährige Frau wurde am Montag an der Grenze zwischen Mexiko und den USA festgenommen. Wie die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde mitteilte, wollte sie gegen 16 Uhr am Grenzübergang Presidio in Texas einreisen.

Die Frau gab bei der Kontrolle an, lediglich eine gekochte Mahlzeit dabei zu haben. Dies genügte jedoch nicht, um die Beamten zu überzeugen, die daraufhin eine gründliche Untersuchung ihres SUVs einleiteten.

Verdächtig schweres Gepäck

Die Grenzbeamten wurden stutzig, als sie im Fahrzeug mehrere ungewöhnlich schwere Koffer fanden. Der Inhalt war überraschend: 40 Mortadellawürste, in den USA als Bologna bekannt, mit einem Gesamtgewicht von etwa 340 Kilogramm. Die Einfuhr dieser Würste ist verboten, da sie Schweinefleisch enthalten, das potenziell Krankheitserreger wie die Maul- und Klauenseuche übertragen könnte. Die Behörde betonte die Notwendigkeit, sich vor der Reise über erlaubte Einfuhrgüter zu informieren und alle Artikel zu deklarieren.

Versteckte Medikamente

Die Durchsuchung des Fahrzeugs brachte noch mehr ans Licht. Hinter den Verkleidungen fanden die Beamten über 280 Packungen Medikamente, darunter verschreibungspflichtige Opioide wie Tramadol und psychoaktive Substanzen wie Diazepam. Die Fahrerin erhielt eine Geldstrafe von 1.000 Dollar. Sowohl die Würste als auch die Medikamente wurden beschlagnahmt und vernichtet.

Der Schmuggel von Mortadella ist in den USA keine Seltenheit. Laut dem Magazin „Texas Monthly“ kostet eine Wurst in Mexiko zwischen 10 und 15 Dollar, während dasselbe Produkt in den USA zwischen 80 und 120 Dollar verkauft wird. Berichte über Fleischwurst-Schmuggel tauchen immer wieder in amerikanischen Medien auf, da diese Praxis offenbar ein lukratives Geschäft darstellt.