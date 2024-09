Motorrad-Drama: Hilfsbereitschaft endet tragisch

An einem Donnerstag im Mai drehte Herbert K. (60) noch eine letzte Runde auf seiner BMW GS 1200 Adventure. Er war frisch zurück von einem Fahrsicherheitstraining und wurde dabei von Mitgliedern seines Motorradclubs „Die Echt’n“ aus Schwechat begleitet. Keiner von ihnen ahnte, dass dieser Ausflug Herberts Leben für immer verändern würde.

Helfen in der Not mit tragischen Folgen

Im Rückspiegel bemerkte Herbert, dass ein Clubkollege eine Panne hatte. In seinem Wunsch zu helfen, hielt er am Pannenstreifen an und aktivierte die Warnblinker. Doch plötzlich erloschen die Lichter – eine Autofahrerin erfasste ihn frontal. „Dann sind ihm die Lichter ausgegangen“, schilderte Andreas Sterba, Präsident der „Echt’n“.

Herbert, der als Fahrlehrer für Autos und Motorräder arbeitet und sich stets an Verkehrsgesetze hielt, wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Nach einem monatelangen Aufenthalt stellte sich heraus, dass er vom Hals abwärts gelähmt ist.

Nun steht Herberts Familie vor massiven finanziellen Herausforderungen. „Der Familie geht das Geld aus“, so Sterba im Gespräch mit „Heute“. Dringende Umbauten der Wohnung, ein Spezialbett und ein Rollstuhl sind notwendig – die Kosten dafür sind enorm.

Um Unterstützung zu leisten, organisieren drei Motorradclubs in Schwechat – „Die Echt’n“, PSV und MBC – ein großes Charity-Event.

Am 5. Oktober ab 15 Uhr findet im Felmayerscheune (Neukettenhoferstraße 2, 2320 Schwechat) ein Benefiz-Event statt. Zahlreiche Bands werden auftreten und es wird gegrillt. Sämtliche Einnahmen werden Herbert und seiner Familie gespendet. Zudem wird um zusätzliche Spenden gebeten, da die erforderlichen Umbauten und Hilfsmittel sehr teuer sind.

Derzeit befindet sich Herbert in Reha im Weißen Hof in Klosterneuburg. Club-Präsident Sterba bleibt optimistisch: „Wenn man seinen kleinen Zeh angreift, dann spürt er es. Das gibt uns wirklich Hoffnung!“.

Die Organisatoren des Benefiz-Events appellieren an die Bevölkerung: „Es wird ein großes Event, alle sind willkommen.“ Alle Einnahmen gehen an Herbert und seine Familie, dennoch wird um zusätzliche Spenden gebeten, da der Umbau der Wohnung und alle notwendigen Neuanschaffungen sehr teuer sind.