Fried Chicken mitten in der U-Bahn-Station: Neuer Spot in Wien

Knuspriges Fried Chicken bis drei Uhr früh – direkt in der U-Bahn-Station. Wien bekommt ein Streetfood-Konzept, das bisher fehlte.

Ort des Geschehens

In der Wiener U-Bahn-Station Alser Straße hat der Imbiss Fryz seinen zweiten Standort eröffnet. Wer auch spät nachts noch Hunger auf knuspriges Fingerfood hat, wird hier fündig – am Wochenende bleibt die Küche bis drei Uhr früh geöffnet. Seit rund zwei Wochen ist das Lokal in Betrieb und richtet sich an alle, die schnelle Küche mit Anspruch suchen. Der erste Standort befindet sich am Urban-Loritz-Platz 5 in Wien-Neubau und ist von Montag bis Donnerstag sowie Sonntag jeweils von 11:30 bis 1:00 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 3:00 Uhr.

Das Konzept hinter Fryz vereint amerikanische und asiatische Einflüsse zu einem Streetfood-Angebot, das in den Wiener Stadtbahnbögen bislang so nicht zu finden war. Dass es nicht beim zweiten Standort bleiben soll, machten die Betreiber bereits deutlich: „Die Alser Straße ist unser zweiter Standort – und ganz sicher nicht unser letzter.“

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Speisekarte & Preise

Auf der Speisekarte stehen Chickentenders und Hühnchen-Burger in verschiedenen Varianten, etwa mit Buffalo-Ranch- oder Truffle-Honey-Parm-Würzung. Wer kein Fleisch isst, findet mit den „Not Chicken Bites“ aus Karfiol, Corn Ribs und Coleslaw ebenfalls eine Auswahl. Besonders beliebt sind die Trüffelpommes. Die Idee zur Eröffnung entstand laut den Betreibern aus einer persönlichen Lücke: „Fried Chicken bekommt man in Seoul oder New York an jeder Ecke. In Wien hat uns genau das gefehlt – also haben wir es selbst gemacht.“

Was die Preise betrifft, hält sich Fryz im erschwinglichen Bereich: Ein Burger ist für 9,90 Euro zu haben, im Kombi-Set mit Pommes und Sauce für 12,90 Euro. Die Truffle Fries schlagen mit 5,90 Euro zu Buche, die Korean Not Chicken Bites mit 7,90 Euro.