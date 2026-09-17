Sprengstoffanschläge auf Einkaufsstraße – Großaufgebot im Einsatz

Frankfurt erlebt eine beunruhigende Serie: Erneut erschüttern nächtliche Explosionen die Stadt – diesmal gleich an zwei Orten gleichzeitig.

In Frankfurt am Main kam es in der Nacht auf Donnerstag erneut zu Explosionen. Gegen 4.20 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Betroffen waren zwei Orte im Stadtgebiet: ein Kiosk auf der zentralen Einkaufsstraße Zeil sowie ein Ladengeschäft in der Nähe der Berger Straße.

Die Behörden reagierten mit einem Großaufgebot und leiteten umgehend Ermittlungen ein. Eine Polizeisprecherin teilte mit: „Beide Explosionen wurden zeitgleich gemeldet.“ Ob Personen zu Schaden kamen, war zunächst noch unklar.

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Vorherige Vorfälle

Die aktuellen Vorfälle sind nicht die ersten dieser Art in der Region. Bereits zu Beginn der Woche erschütterten drei Explosionen das Frankfurter Umland – darunter ein Café in Offenbach am Main und ein Kiosk im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Im Zuge dieser Ereignisse wurde ein 15-jähriger Niederländer festgenommen und in Untersuchungshaft genommen.

Frankfurts Oberstaatsanwalt Dominik Mies erklärte dazu: „Ihm wird der Tatvorwurf des Herbeiführens einer Sprengstoff-Explosion gemacht.“

Laufende Ermittlungen

Die Vorfälle versetzen die Stadtbevölkerung in Unruhe. Vor allem in dicht besiedelten Stadtteilen wächst die Sorge, ob die Explosionen Teil krimineller Strukturen größeren Ausmaßes sein könnten. Die Ermittlungen werden dem Phänomen „Violence-as-a-Service“ zugeordnet – einem Bereich der organisierten Kriminalität, bei dem Gewaltakte als Dienstleistung angeboten werden.

Die Polizei arbeitet eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen, um Klarheit zu schaffen. Dazu heißt es offiziell: „Der Hintergrund der Explosionen am Donnerstagmorgen ist Gegenstand der Ermittlungen.“