Frühstücksmuffel? Studie enthüllt erschreckendes Sterberisiko

Morgenmuffel aufgepasst: Wer das Frühstück ausfallen lässt, riskiert mehr als nur knurrenden Magen. Die Wissenschaft liefert alarmierende Erkenntnisse.

Das Frühstück gilt seit langem als wichtigste Mahlzeit des Tages – und tatsächlich belegen wissenschaftliche Erkenntnisse diese Volksweisheit. Die morgendlichen Essgewohnheiten unterscheiden sich stark: Während manche nur einen schnellen Kaffee trinken oder sogar zur Zigarette greifen, können sich andere einen Start in den Tag ohne ausgewogene Mahlzeit kaum vorstellen.

Für die Langlebigkeit spielt das Frühstück offenbar eine entscheidende Rolle. Menschen, die regelmäßig auf ihr Frühstück verzichten, haben ein um 50 Prozent erhöhtes Sterberisiko im Vergleich zu regelmäßigen Frühstückern. Die renommierte Studie der Mediziner Nedra Belloc und Lester Breslow liefert diese beeindruckenden Zahlen.

Dennoch verzichten viele bewusst auf die Morgenmahlzeit. Die Gründe dafür sind vielfältig: Manche verspüren nach einem üppigen Abendessen schlicht keinen Hunger am Morgen. Andere hoffen, durch das Auslassen Kalorien einzusparen und damit abzunehmen. Und nicht zuletzt fehlt vielen im hektischen Alltag einfach die Zeit für eine ruhige erste Mahlzeit – in der Hoffnung, dadurch wertvolle Minuten zu gewinnen, was sich allerdings oft als Trugschluss erweist.

Gesundheitliche Vorteile

Besonders hartnäckig hält sich der Irrglaube, dass Frühstücksverzicht beim Abnehmen hilft. Ernährungsexperten widersprechen dieser Annahme vehement und betonen, dass ein ausgewogenes Frühstück sogar fester Bestandteil jedes seriösen Diätprogramms sein sollte. Zudem zeigen Forschungsergebnisse, dass regelmäßiges Frühstücken das Herzinfarktrisiko senken kann.

Der Grund: Morgens vor der ersten Nahrungsaufnahme sind Blutplättchen „klebriger“, was die Gefahr von Blutgerinnseln erhöht. Wer frühstückt, profitiert außerdem von besserer geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit, besonders in den späteren Morgenstunden. Studien belegen zudem positive Effekte auf Stimmung und Lernfähigkeit.

All diese Erkenntnisse sprechen eine klare Sprache: Wer auf sein Frühstück verzichtet, riskiert nicht nur kurzfristige Leistungseinbußen, sondern auch langfristige gesundheitliche Nachteile.

Regionale Frühstücksgewohnheiten

Die Österreichische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ein ausgewogenes Frühstück mit Vollkornprodukten, Milchprodukten, Obst und einer eiweißreichen Komponente wie Nüssen. Diese Kombination verbessert die Sättigung bis zum Mittag und beugt Heißhungerattacken vor. Neben klassischen Brotmahlzeiten sind im Alpenraum auch warme Optionen wie Porridge oder Eiergerichte beliebt.

Im Balkanraum dominieren dagegen häufig herzhafte Frühstücksalternativen. Traditionelle Kombinationen mit Käse, Brot, Ajvar oder Burek gehören zum Frühstücksrepertoire vieler Familien. Interessanterweise zeigen Studien, dass besonders ballaststoffreiche und zuckerarme Frühstücksvarianten das Risiko für Übergewicht und Stoffwechselerkrankungen zusätzlich senken können – ein wichtiger Aspekt für die langfristige Gesundheitsvorsorge.