Für Insta-Foto: Mann stürzt 40 Meter ab

Für ein Foto löste er sich vom Sicherungsseil – dann stürzte der britische Bergsteiger 40 Meter in die Tiefe. Die dramatische Rettungsaktion dauerte bis in die Nacht.

Ein britischer Bergsteiger erlitt am Donnerstagabend schwere Verletzungen bei einem Absturz am Großen Donnerkogel (2.050 m). Der Unfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr im Gosaukamm an der Grenze zwischen Salzburg und Oberösterreich. Der Mann hatte sich vom Sicherungsseil des Klettersteigs gelöst, um seine zwei Begleiter auf der in sozialen Medien populären „Himmelsleiter“ zu fotografieren. Dabei verlor er den Halt und stürzte über eine steile Schotterfläche in Richtung Gosausee ab. Werner Quehenberger, Einsatzleiter der Bergrettung Annaberg, erklärte: „Es war unglaubliches Glück dabei, dass der Mann nach rund 40 Metern überhaupt zum Liegen kam.“

Komplizierte Rettung

Die Bergung gestaltete sich äußerst kompliziert. Der Rettungshubschrauber „Martin 1“ konnte keine direkte Taubergung durchführen, da die 40 Meter lange Himmelsleiter den Anflug und Abtransport behinderte. Daher wurden mehr als zwölf Bergretter aus Annaberg mittels Hubschraubern zur Unfallstelle geflogen. Die Einsatzkräfte zogen den Schwerverletzten mit Seilen aus dem steilen Gelände.

Als die Dunkelheit hereinbrach, war eine Taubergung durch den ursprünglichen Rettungshubschrauber nicht mehr möglich. Aufgrund der Schwere der Rückenverletzungen hätte der Brite einen bodengebundenen Transport vermutlich nicht überlebt.

Deshalb wurde ein Rettungshubschrauber mit Seilwinde aus Kärnten angefordert, der den Verletzten schließlich aufnehmen und ins Krankenhaus nach Schwarzach im Pongau transportieren konnte.

Instagram-Hotspot mit steigender Unfallrate

Die „Himmelsleiter“ am Donnerkogel gilt als einer der meistfotografierten Klettersteig-Hotspots Österreichs. Laut Österreichischer Bergrettung wurden allein im Salzkammergut 2025 bereits sieben Unfälle registriert, die im direkten Zusammenhang mit dem Versuch standen, spektakuläre Fotos oder Selfies zu machen. Bergrettungsexperten warnen, dass an beliebten Instagram-Spots wie diesem die Zahl der Unfälle in den letzten drei Jahren um rund 30 Prozent gestiegen ist – häufig weil Besucher Sicherheitsvorschriften missachten oder sich vom Klettersteigseil lösen, um den perfekten Schnappschuss zu erzielen.