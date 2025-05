Wien-Favoriten: Festnahme nach Auto-Einbrüchen

**Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei, als ein junger Mann an mehreren Autofenstern hantierte. Der 20-Jährige wurde gefasst, streitet aber alles ab.**

Nach Zeugenhinweisen wurde ein 20-Jähriger wegen des Verdachts auf versuchten Autoeinbruch von der Polizei aufgegriffen. Die Zeugen hatten über den Notruf gemeldet, dass der junge Mann an den Fenstern mehrerer geparkter Fahrzeuge hantierte und offenbar versuchte, sich Zugang zu verschaffen. Bei der anschließenden Befragung durch die Beamten verweigerte der Verdächtige ein Geständnis.

⇢ Frau (34) vor Augen der Freundin hingerichtet – Cobra stürmt Wohnung



Anzeige auf freiem Fuß

Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte eine Anzeige auf freiem Fuß gegen den 20-Jährigen.

Anhaltende Problematik in Favoriten

Der aktuelle Vorfall steht nicht isoliert da. In den vergangenen Wochen wurden im Bezirk Favoriten mehrere Autoeinbrüche registriert, was zu verstärkten Polizeimaßnahmen geführt hat. Die Polizei Wien hat ihre Präsenz mit gezielten Streifenfahrten in den betroffenen Gebieten erhöht.

Experten der Wiener Polizei empfehlen Fahrzeughaltern präventive Maßnahmen: Keine Wertsachen sollten sichtbar im Auto zurückgelassen werden. Zudem können moderne Sicherheitstechnologien wie Bluetooth-Tracker helfen, gestohlene Gegenstände zu orten und die Aufklärungsrate zu verbessern.