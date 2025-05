Gerüchteküche brodelt: Geht Marko Arnautovic nach Brasilien?

Brasilianischer Klub buhlt um ÖFB-Star Arnautovic – ein Transfer, der alle überrascht. Doch die familiären Prioritäten des 35-Jährigen sprechen eine andere Sprache.

Marko Arnautovic steht angeblich im Visier des brasilianischen Klubs SC Internacional. Diese überraschende Meldung machte ein brasilianischer Journalist via Instagram publik. Doch wie realistisch ist ein Wechsel des österreichischen Nationalspielers nach Südamerika tatsächlich?

Der Vertrag des 35-Jährigen bei Inter Mailand läuft im Sommer aus, was Spekulationen über seine Zukunft Tür und Tor öffnet. Inter hat am 11. Mai offiziell bestätigt, dass sich der Klub von Arnautovic trennen wird – trotz seiner entscheidenden Tore in der Serie A in den letzten Wochen. Der Verein hat sich für einen Umbruch mit jüngeren Spielern entschieden. Ein Transfer nach Brasilien würde jedoch komplett gegen Arnautovics bisherige Karriereplanung sprechen. Der Stürmer hatte nach seinem lukrativen China-Abenteuer unmissverständlich klargemacht, wie sehr ihn die räumliche Trennung von seinen Liebsten belastet hatte.

Familiäre Prioritäten

Seine Rückkehr nach Italien im Sommer 2021 war kein Zufall. Der Wechsel zum FC Bologna stellte eine bewusste Entscheidung dar, um wieder in der Nähe seiner Familie leben zu können. Ein Engagement in Brasilien würde diese persönliche Priorität völlig konterkarieren.

Brasiliens Lockruf

Der SC Internacional aus Porto Alegre belegt aktuell nur den 13. Platz in der brasilianischen Meisterschaft, nimmt aber immerhin an der Copa Libertadores teil. Dennoch dürfte das Gerücht über Arnautovics möglichen Brasilien-Wechsel mehr für Schlagzeilen als für konkrete Verhandlungen sorgen.

Angesichts seiner Familiengeschichte und bisherigen Karriereentscheidungen erscheint ein solcher Transfer höchst unwahrscheinlich.

Realistische Optionen in Italien

Neben Angeboten aus Brasilien und Saudi-Arabien haben zuletzt vor allem italienische Vereine wie Torino und Fiorentina konkretes Interesse am ÖFB-Stürmer signalisiert. Beide Klubs gelten aufgrund ihrer geografischen Lage als deutlich realistischere Optionen, da sie Arnautovic ermöglichen würden, in der Nähe seines aktuellen Lebensmittelpunkts zu bleiben. Nach seinen jüngsten Leistungen für Inter Mailand dürfte der 35-Jährige trotz seines fortgeschrittenen Fußballeralters weiterhin für mehrere europäische Klubs attraktiv sein.