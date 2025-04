Fußball-Gigant als Goldesel – Ronaldos Vermögen explodiert

Cristiano Ronaldos Geschäftsimperium wächst stetig. Der Fußball-Superstar expandiert mit Hotels, Fashion und jetzt auch in die Filmbranche – während seine Marke CR7 für 2025 einen Wert von 850 Millionen Euro erreichen soll.

Auch in Saudi-Arabien trifft er am laufenden Band, während er der magischen Marke von 1.000 Karrieretoren immer näher kommt. Eine Errungenschaft, die Cristiano Ronaldo endgültig in den Olymp des Fußballs befördern würde. Doch längst gehört der Portugiese zu den Giganten des Weltfußballs. Die Strahlkraft des fünfmaligen Weltfußballers erstreckt sich mittlerweile weit über die Stadien hinaus – als globales Markenphänomen mit außergewöhnlichem Wert. Seine sportlichen Glanzleistungen, gepaart mit seiner beeindruckenden Social-Media-Dominanz und hochdotierten Sponsorendeals, machen ihn zu einem der einflussreichsten und wertvollsten Athleten weltweit.

Der Ehrgeiz, der Ronaldo auf dem Rasen auszeichnet, spiegelt sich auch in seinen Aktivitäten neben dem Platz wider. Rastlos verfolgt der Torjäger seine vielfältigen sportlichen und wirtschaftlichen Ambitionen. Der Angreifer entpuppte sich als Vollblut-Unternehmer mit beeindruckendem Portfolio.

In den vergangenen Jahren baute er ein regelrechtes Geschäftsimperium auf: Seine Fashion-Linie CR7 mit Unterwäsche, Schuhwerk und Duftwässern floriert, seine Hotelkette expandiert über Europa, Asien und Lateinamerika, Luxusimmobilien zieren seinen Besitz auf mehreren Kontinenten.

Dazu kommen Beteiligungen an der deutschen Luxusuhren-Plattform Chrono24, dem portugiesischen Medienkonzern Confina Media sowie dem Porzellan- und Keramikhersteller Vista Alegre Atlantis SGPS aus seinem Heimatland, wie Marca berichtet.

Filmbranche und Medien

Sein jüngstes unternehmerisches Engagement führt ihn in die Filmbranche – an der Seite des renommierten britischen Regisseurs Matthew Vaughn, der für Kinohits wie „Layer Cake“ (2004), „Kick-Ass“ (2010) und „X-Men: First Class“ (2011) bekannt ist. Bereits zwei Filmprojekte befinden sich in der Entwicklung. Parallel dazu startete Ronaldo seinen YouTube-Kanal „UR Cristiano“, der binnen kürzester Zeit enormen Zulauf verzeichnete.

Ein innovativer Coup gelang ihm zuletzt mit der Liveübertragung des Premier Padel P1-Finalturniers in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, über seinen Kanal – mit Reichweite in mehr als 130 Ländern.

Finanzielle Dimensionen

Laut aktueller Erhebung des Portugiesischen Instituts für Verwaltung und Marketing (IPAM) wird die Marke ‚CR7‘ im Jahr 2025 einen beispiellosen Wert von 850 Millionen Euro erreichen. Finanziell spielt Ronaldo ebenfalls in einer eigenen Liga: Bei Al Nassr kassiert er derzeit 200 Millionen Euro jährlich, ergänzt durch weitere 150 Millionen Euro aus Werbeverträgen mit Weltmarken wie Nike, Tag Heuer und Louis Vuitton.

In der digitalen Welt hat sich der Portugiese als meistgefolgte Persönlichkeit etabliert – über eine Milliarde Follower versammelt er auf seinen Social-Media-Kanälen.

Die Studie offenbart weitere beeindruckende Kennzahlen zum CR7-Phänomen: Rund 22,3 Millionen Nachrichten werden jährlich weltweit über ihn verbreitet, 187 Millionen Google-Suchanfragen generiert sein Name. In 4.000 Büchern auf Amazon findet er Erwähnung und selbst die Wissenschaft beschäftigt sich mit ihm – 63.000 akademische Artikel führen ihn auf.