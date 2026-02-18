Geheime Detonation: USA werfen Peking vertuschten Atomtest vor

Seismische Daten, geheimdienstliche Analysen und diplomatische Spannungen: Die USA erheben schwerwiegende Vorwürfe gegen China wegen eines mutmaßlichen Atomtests im Jahr 2020.

Die USA haben neue Details zu einem mutmaßlichen chinesischen Atomtest veröffentlicht, der sich im Juni 2020 ereignet haben soll. Laut Christopher Yeaw, Abteilungsleiter im US-Außenministerium und früherer Geheimdienstanalyst mit Doktortitel in Nukleartechnik, registrierte eine seismische Messstation in Kasachstan am 22. Juni 2020 auf dem chinesischen Testgelände Lop Nor eine Explosion der Stärke 2,75. Bei einer Veranstaltung des Hudson Institute erklärte Yeaw, die gemessenen Daten seien weder mit Bergbausprengungen noch mit einem natürlichen Erdbeben vereinbar. „Es ist das, was man bei einem nuklearen Sprengversuch erwarten würde“, führte er aus und betonte, die Wahrscheinlichkeit sei äußerst gering, dass es sich um etwas anderes als eine einzelne Explosion gehandelt habe.

Nach Darstellung des US-Vertreters versuchte China, den Test durch eine als „Decoupling“ bekannte Methode zu verschleiern, bei der die Sprengvorrichtung in einer großen unterirdischen Kammer gezündet wird, um die messbaren Stoßwellen abzuschwächen. Diese Anschuldigungen fallen in eine Phase erhöhter Spannungen zwischen den beiden Großmächten. US-Präsident Donald Trump drängte Peking, sich an Verhandlungen über ein Nachfolgeabkommen für den New-START-Vertrag zur Begrenzung strategischer Atomwaffen zu beteiligen, der am 5. Februar auslief.

Chinesische Reaktion

China hatte den Vorwurf eines Atomtests bereits zurückgewiesen, nachdem Washington ihn Anfang des Monats erstmals erhoben hatte. Bemerkenswert ist, dass sowohl die USA als auch China den internationalen Vertrag von 1996 zum Verbot von Atomtests zwar unterzeichnet, aber nicht ratifiziert haben. Nach Einschätzung des Pentagon verfügt China mittlerweile über mehr als 600 einsatzbereite Nuklearsprengköpfe und wird bis 2030 voraussichtlich mehr als 1.000 besitzen.

Die chinesische Seite weist die amerikanischen Anschuldigungen entschieden zurück. Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, Liu Pengyu, bezeichnete die Vorwürfe als vollkommen unbegründet. Er interpretierte die Anschuldigungen als Versuch, Vorwände für die Wiederaufnahme amerikanischer Atomtests zu schaffen. Es handle sich um politische Manipulation mit dem Ziel, nukleare Hegemonie anzustreben und sich den eigenen Abrüstungsverpflichtungen zu entziehen.

Unabhängige Bewertung

Die für die Überwachung von Atomtests zuständige Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) äußerte sich deutlich zurückhaltender zu den amerikanischen Vorwürfen. Die Organisation teilte mit, dass die vorliegenden Daten nicht ausreichten, um die Behauptung mit Sicherheit zu bestätigen. Nach Angaben der CTBTO wurden an dem fraglichen Tag zwei sehr kleine seismische Ereignisse im Abstand von zwölf Sekunden registriert.

Diese lägen jedoch weit unter dem Niveau, das für eine sichere Zuordnung als Atomtest notwendig wäre. Eine weitere Stellungnahme der chinesischen Botschaft in Washington lag zunächst nicht vor.