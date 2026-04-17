Geheimes Gewerbe: Taskforce deckt Mindestsicherungs-Betrug auf

50.000 Euro Mindestsicherung, ein geheimes Gewerbe – und Kontobewegungen, die alles verrieten.

Eine tschechische Staatsbürgerin ist in Österreich eher zufällig in das Blickfeld der Kriminalpolizei geraten – und der Fall, der sich dabei aufgetan hat, ist durchaus brisant. Über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren soll die Frau Mindestsicherung in einer Gesamthöhe von rund 50.000 Euro bezogen haben. Parallel dazu soll sie einem nicht angemeldeten Gewerbe nachgegangen sein: Wohnungsprostitution.

Monatlich soll sie daraus zusätzliche Einnahmen von mindestens rund 1.000 Euro erzielt haben. Eine detaillierte Auswertung ihrer Kontobewegungen lieferte den Ermittlern schließlich den entscheidenden Nachweis. Gegenüber den zuständigen Behörden hatte sie dieses Zusatzeinkommen zu keinem Zeitpunkt offengelegt – sie steht nun unter dem Verdacht des gewerbsmäßigen Sozialbetrugs.

Taskforce SOLBE

Innenminister Gerhard Karner sieht in Fällen dieser Art einen klaren Handlungsauftrag. Beim jüngsten Vernetzungstreffen stand eine sogenannte Null-Toleranz-Agenda im Mittelpunkt der Diskussionen. Zentrales Instrument bei der Bekämpfung von Sozialbetrug ist die Taskforce SOLBE (Sondereinheit Sozialbetrug) unter der Leitung von Brigadier Gerald Tatzgern.

Durch die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen konnte die Taskforce bislang einen Schaden von rund 158 Millionen Euro aufdecken.