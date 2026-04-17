Familie züchtet verbotene Katzenrasse – Amtstierarzt nimmt Kätzchen weg

Trotz klarem Verbot, trotz bekanntem Gendefekt: Eine Familie züchtete weiter – bis Tierschützer eingriffen und der Amtstierarzt handelte.

Eine Familie aus Krems an der Donau muss sich nun mit rechtlichen Konsequenzen auseinandersetzen, nachdem sie trotz eines ausdrücklichen Verbots Faltohrkatzen gezüchtet hat. Der jüngste Wurf wurde den Besitzern noch vor einem möglichen Weiterverkauf entzogen – Tierschützer hatten die Behörden alarmiert, woraufhin der zuständige Amtstierarzt die Abnahme der Tiere anordnete.

Gendefekt & Leid

Der Grund für das Zuchtverbot liegt in der Biologie dieser Tiere: Faltohrkatzen tragen einen schwerwiegenden Gendefekt in sich, der zu erheblichen Schäden an Knochen und Knorpeln führt. Die Tiere sind auf dauerhafte tierärztliche Betreuung angewiesen und müssen häufig frühzeitig eingeschläfert werden, um weiteres Leiden zu verhindern. Allein ihr äußeres Erscheinungsbild – das viele Menschen als besonders niedlich empfinden – ist der Grund, weshalb diese Katzen ein Leben voller Schmerzen führen müssen.

Die beiden jungen Katzen befinden sich derzeit im Tierheim Krems an der Donau, das nun nach geeigneten Pflegeplätzen sucht. „Die kleinen Miezen können nichts für die Dummheit der Menschen und wünschen sich ein liebevolles Zuhause, wo man auch vor regelmäßigen Tierarztbesuchen und Mehrkosten nicht zurückschreckt“, heißt es aus dem Tierheim. Gegen die früheren Besitzer wurde Anzeige erstattet.

Verbotene Zucht

Dass ein Verbot besteht, hält offenbar nicht alle davon ab, diese Tiere dennoch zu züchten. Die Zucht von Faltohrkatzen (Scottish Fold) ist in Österreich nach dem Tierschutzgesetz verboten, da der erbliche Knorpeldefekt zu massiven Schmerzen in allen Gelenken führt. Das runde Gesicht, die großen Augen und die charakteristisch nach vorne gekippten Ohren der sogenannten Scottish Fold machen sie für viele Menschen unwiderstehlich attraktiv – auf Kosten ihrer Gesundheit.

Die betreffende Familie aus Krems an der Donau mit rumänischen Wurzeln hatte ihre Katzen bewusst nicht kastrieren lassen, um weiterhin Nachwuchs produzieren und diesen gewinnbringend verkaufen zu können.