Gentleman: Diese Bilder von Keanu Reeves beweisen seine guten Manieren! (GALERIE)

Dass Schauspieler, Keanu Reeves nicht dem typischen Hollywood-Klischee entspricht, hat er bereits des Öfteren unter Beweis gestellt. Doch nun überschlagen sich die Lobeshymnen auf ihn erneut…

Wie ein Twitter-User richtig bemerkte, berührt der 54-jährige Schauspieler seine weiblichen Fans nicht, wenn sie gemeinsam für ein Foto posieren. Das Internet zeigt sich angesichts dieser erfrischenden Zurückhaltung begeistert.

Sieht man sich verschiedene Fan-Schnappschüsse genauer an, so erkennt man sofort, dass Reeves seine Hände nicht auf fremde Hüften legt, was man zweifelsfrei als Gentleman-Move bezeichnen kann.

