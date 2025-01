Gesundheitsgefahr: TEDi ruft jahrelang verkauftes Produkt zurück!

TEDi informiert alle Kunden über einen Produktrückruf.

Der Discounter TEDi warnt derzeit vor zwei Modellen aufblasbarer Nackenkissen, die möglicherweise gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten. Konkret betroffen sind die Artikelnummern 59177002831000000200 und 11129002831000000200.

Erhöhte Konzentrationen

Laut einer offiziellen Mitteilung von TEDi wurden in Produkttests der betroffenen Nackenkissen erhöhte Werte der Weichmacher DEHP, DBP und DIBP festgestellt. Diese Chemikalien gelten als potenziell gesundheitsgefährdend. Das Unternehmen rät daher dringend davon ab, die Kissen weiterhin zu verwenden.

Die aufblasbaren Nackenkissen wurden im Zeitraum vom 28. Juni 2023 bis zum 9. Jänner 2025 in den Filialen von TEDi verkauft. Kunden, die eines dieser Kissen gekauft haben, können es in jeder TEDi-Filiale zurückgeben und erhalten den Kaufpreis von 2 Euro erstattet oder haben die Möglichkeit, das Produkt gegen einen anderen Artikel umzutauschen. Für Rückfragen steht der TEDi-Support per E-Mail unter [email protected] zur Verfügung.

Das Unternehmen entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und bedankt sich bei den Kunden für ihr Verständnis sowie ihre Mithilfe im Rahmen des Rückrufs.