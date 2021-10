Gesundheitsministerium plant strenge 3G-Regel am Arbeitsplatz

3G am Arbeitsplatz soll diese Woche noch in Kraft treten. Genauer gesagt ab Freitag, dem 15. Oktober, soll die 3-G-Regel in der Arbeit gelten. Mitarbeiter die geimpft, getestet oder genesen sind dürfen normal in die Arbeit gehen.

Wie das Gesundheitsministerium bekannt gibt, werden noch die letzten Details mit dem Regierungspartner abgestimmt. Laut dem Entwurf des Gesundheitsministeriums gilt die 3-G-Regel für alle Betreiber von Geschäften, die am Arbeitsplatz mit Arbeitskollegen zusammenarbeiten. Wer sich an die neuen Maßnahmen nicht hält, kann eine Kündigung erhalten.

Quelle: kronehit-Artikel