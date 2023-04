Gewatscht und Brille kaputt gemacht: Serbische Schülerin gemobbt

Nach einem neuen Fall von Mobbing, der sich auf dem Schulhof einer Grundschule in Belgrad ereignete, bei dem eine ältere Schülerin eine jüngere Schülerin einer anderen Grundschule beschimpfte, bedrohte und schlug, äußerte sich auch der Direktor der Schule der gewalttätige Schülerin.



Direktor Radivoje Miljic sagte gegenüber Kurir, dass er das Video dieser Gewalttat gesehen hat und die Schule alles unternommen hat, was gesetzlich vorgeschrieben ist.



„Das Sozialzentrum, die Polizei, die Eltern und das Bildungsministerium wurden informiert. Unseren Informationen zufolge soll sie von einem anderen Mädchen aufgefordert worden sein, die Schülerin einer anderen Schule zu schlagen. Alle Teams sind engagiert und wir werden versuchen, mit dem Kind zu arbeiten. Wir bedauern sehr, was passiert ist. Wir handeln auf jeden Fall gesetzlich“, sagte Miljic.

Er fügte hinzu, dass die Eltern zu einem Gespräch eingeladen wurden.





„Diese Schülerin ist ein wenig problematisch, diese Zeit ist sehr schwierig und seltsam, alles ist für Kinder zugänglich und sie überschreiten irgendwo die Grenze des normalen Verhaltens. Wir haben mit ihr gearbeitet und der pädagogisch-psychologische Dienst hat ebenfalls mit ihr gearbeitet. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist hier ebenso erschwert und das ist auch ein Problem“, sagte Miljic.

Vom Direktor der Schule, die das Mobbing-Opfer besucht, konnten wir keinen Kommentar erhalten.



Zur Erinnerung: Der Kurir-Redaktion wurde ein Video zugeschickt, auf dem zu sehen ist, wie ein Mädchen ein anderes schlägt. Durch den Schlag fielen der Schülerin ihre Sehhilfen herunter.



„Die Brille ist gebrochen, naja“, sagte das Mädchen, das zugeschlagen hat.

„Das hat mir mein Vater gekauft“, antwortete das andere Mädchen weinend.

Das Mobbing-Mädchen drohte auch mit den Worten: „Wenn das noch einmal passiert, werde ich dich brechen!“

Wie wir erfahren haben, ereignete sich die Gewalttat am 5. April auf dem Schulhof der Schule, die das Mobbing-Opfer besucht.