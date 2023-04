Oma verkauft Wohnung und eröffnet Tafel für Kinder

Vor neun Jahren traf Selma Zukic, eine Frau aus Sarajevo (Bosnien und Herzegowina), eine Entscheidung aus Liebe, Mitgefühl und Empathie für andere Menschen: Sie verkaufte ihre Wohnung und zog in die kleine Stadt Lukavac, um eine öffentliche Kinderküche für über 200 Kinder sowie ältere Personen zu eröffnen.

Mit Hilfe von Freunden und engagierten Menschen hilft sie seither vielen Bedürftigen und macht sie glücklich. Selma ist eine Künstlerin und malt auf Kupfer. Die Planung und Eröffnung der Küche war sehr schwierig, da dies die einzige Einrichtung ihrer Art in Europa ist. Die Gemeinde, Stadt und Regierung unterstützen sie nicht, daher sind sie auf Spenden angewiesen.

„Ich bin in Sarajevo geboren und habe dort so viele Jahre gelebt, aber das Schicksal hat mich hierher geführt und jetzt lebe ich in Lukavac. Wir haben die Kinderküche innerhalb des altruistischen Vereins „Hands of Friendship“ eröffnet, sagte Selma, die hinzufügte, dass sie eigentlich Künstlerin von Beruf ist und mit Kupfer arbeitet.

Die Planung rund um die Eröffnung selbst war sehr schwierig, wie sie sagte, vor allem, weil dies die einzige Kinderküche in Europa ist.

„Wir haben keine Hilfe, weder Gemeinde noch Stadt oder Staat, wir überleben alleine. Wir haben Spender, wir suchen sie und bitten sie um Hilfe, aber am Ende ist der Erfolg da. Sie fragen uns, wie wir diese Krise überstehen, aber wir haben seit 5 Jahren eine Krise. Es gibt hier über 300 Benutzer und 100 Benutzer warten“, sagte sie.

Die Küche serviert täglich Mahlzeiten, versucht immer Fleisch zu besorgen und erhält viele Sachspenden von großzügigen Menschen und Firmen aus Lukavac. Selma hat ihr Haus für diesen Zweck umgebaut und ihre Wohnung in Sarajevo verkauft, um die Kosten zu decken.

(FOTO: Screenshot/ YouTube, tatabrada.tv)

Selma empfindet einerseits Dankbarkeit dafür, dass die Anzahl der von ihr betreuten Kinder zunimmt, doch andererseits sorgt sie sich, ob sie auch in der Lage sein wird, alle Bedürftigen zu versorgen. Kürzlich fiel ihr ein Mann, der vor Hunger fast ohnmächtig wurde, in die Arme. Trotz der finanziellen Herausforderungen, denen sie gegenübersteht, und der hohen Erwartungen, die an sie gestellt werden, gibt Selma an, dass es sich lohnt, all ihre Arbeit für andere zu leisten. Dennoch gibt es Momente, in denen sie Zweifel hegt und sich fragt, wie sie alles bewältigen soll, ohne Unterstützung von außen zu erhalten. Ihre Vision ist es, ihre Arbeit in Zukunft auszubauen und eine größere Einrichtung zu finden, um möglichst viele Kinder zu erreichen.

