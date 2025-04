Gewitter am Osterwochenende in Istrien: Wetterwarnungen für Opatija, Rovinj & Co.

Viele Österreicher zieht es über das Osterwochenende traditionell ans Meer nach Kroatien, besonders nach Istrien. Doch in diesem Jahr sollten sich Urlauber auf wechselhaftes Wetter mit möglichen Gewittern und starken Regenschauern einstellen.

Der kroatische Wetterdienst (DHMZ) hat bereits Wetterwarnungen für mehrere beliebte Urlaubsorte wie Pula, Rovinj und Opatija ausgegeben. Für Freitag, den 18. April, gilt in der Region um Pula und Rovinj eine gelbe Warnstufe. Zwischen 18:00 und 23:59 Uhr können starke Gewitter auftreten, begleitet von lokal ergiebigen Niederschlägen von über 40 Millimetern.

Pula und Rovinj: Wechselhaft mit Gewittergefahr

In Pula wird am Freitag eine Höchsttemperatur von 18 Grad Celsius erwartet, begleitet von Wolken und kurzen Schauern. Samstag und Sonntag bleiben überwiegend bewölkt, mit Höchstwerten um die 20 Grad Celsius. Ähnlich sieht es in Rovinj aus, wo Urlauber am Freitag mit trübem und windigem Wetter rechnen müssen. Samstag und Sonntag wird das Wetter freundlicher, jedoch weiterhin bewölkt bei Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad Celsius.

Opatija bietet freundlichere Aussichten

Etwas bessere Bedingungen bietet die Region um Opatija: Freitag beginnt wechselhaft, allerdings mit freundlichen Abschnitten bei bis zu 21 Grad Celsius. Samstag wird es überwiegend sonnig und angenehm warm, und auch am Sonntag dürfen sich Besucher auf angenehme Temperaturen bis zu 24 Grad Celsius freuen, begleitet von einer Mischung aus Sonne und Wolken.

Verkehrshinweise beachten

Reisende sollten sich zudem auf mögliche Verzögerungen und längere Wartezeiten an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien einstellen. Gerade zu Ostern kommt es traditionell zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staus.

Schlechtwetter-Aktivitäten in der Region

Sollte das Wetter outdoor-Aktivitäten einschränken, bietet Istrien zahlreiche spannende Alternativen. In Pula lädt das Aquarium zu einer spannenden Unterwasserwelt ein, während Rovinj mit mehreren interessanten Museen punktet. Opatija ist bekannt für seine Wellness- und Spa-Angebote, die entspannende Stunden versprechen.

Empfehlungen für Reisende

Der kroatische Wetterdienst rät, Outdoor-Aktivitäten genau zu planen und die aktuellen Warnmeldungen regelmäßig zu verfolgen. Besonders in exponierten Gebieten wie Bergen, Wäldern oder an offenen Küstenabschnitten sollten Urlauber Vorsicht walten lassen und bei Gewittern Schutz suchen.

Aktuelle Wetterupdates erhalten Reisende jederzeit auf der offiziellen Website des DHMZ oder über lokale Nachrichtenseiten.