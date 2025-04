Seilbahn-Horror: Kabine kracht gegen Mast – Vier Tote (FOTOS)

Vier Tote, elf Gerettete und ein gerissenes Seil: Am Monte Faito in Italien stürzte eine Gondel bei dichtem Nebel ab – nur eine Woche nach Wiederaufnahme des Betriebs.

Bei einem Seilbahnunglück am Monte Faito in Italien sind vier Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich das Unglück bei schlechter Sicht durch dichten Nebel.

Der Vorfall nahm seinen Lauf, als gegen 15 Uhr ein Seil der Anlage riss. In der Folge hingen zwei Kabinen mit insgesamt 16 Personen – darunter sowohl Touristen als auch Arbeiter – in der Luft fest. Die Rettungskräfte erhielten zunächst gegen 17 Uhr die Information, dass eine Kabine vermutlich in der Schwebe sei.

Dramatische Rettungsaktion

Drei Stunden später folgte die Schreckensmeldung: Die näher an der Bergstation befindliche Gondel mit fünf Insassen war abgestürzt und gegen den ersten Mast geprallt. Vier Menschen verloren dabei ihr Leben.

Ein Helikopter der italienischen Feuerwehr lokalisierte die verunglückte Kabine, nachdem die Sucharbeiten durch die eingeschränkte Sicht im Nebel erheblich erschwert worden waren. Umberto De Gregorio, Geschäftsführer der regionalen Transportholding Eav, teilte um 18.05 Uhr in sozialen Netzwerken mit: „Die Kabine flussaufwärts ist eingestürzt, Opfer werden befürchtet.“

Aus weiteren Gondeln der Seilbahn wurden elf Fahrgäste mittels Seilen in Sicherheit gebracht. Bei der Rettungsaktion kamen auch Hubschrauber zum Einsatz.

Vorgeschichte der Anlage

Die Staatsanwaltschaft von Torre Annunziata hat inzwischen Ermittlungen zur Unglücksursache eingeleitet und das Kraftwerk beschlagnahmt. Bemerkenswert: Die Seilbahnanlage hatte erst vor einer Woche nach der winterbedingten Betriebspause wieder ihren Dienst aufgenommen.

Die Seilbahn am Monte Faito existiert seit 1952. Für die reguläre Fahrt werden knapp zehn Minuten benötigt. Bereits 1960 hatte sich an gleicher Stelle ein tödlicher Zwischenfall ereignet – beim Absturz einer Gondel kamen damals vier Menschen ums Leben, mehr als 30 Personen wurden verletzt.

Im Sommer 2021 saßen nach einem Stromausfall 31 Passagiere über eine Stunde lang in einer talwärts fahrenden Kabine fest, blieben jedoch unverletzt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft konzentrieren sich nun besonders auf die Wartung nach der Winterpause. Im Fokus steht die Frage, ob alle vorgeschriebenen Sicherheitskontrollen ordnungsgemäß durchgeführt wurden, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wurde. Die extrem schlechte Sicht zum Unfallzeitpunkt könnte ebenfalls eine Rolle bei den Untersuchungen spielen.

Das aktuelle Unglück am Monte Faito hat in Italien die Diskussion um Sicherheitsstandards bei Seilbahnanlagen erneut entfacht.