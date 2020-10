Kristijan Golubović landet Hit mit Rapper Deniro (VIDEO)

Der serbische Gangsterboss Kristijan “Kiki” Golubović ist derzeit einer der wichtigsten Stars in der Reality-TV-Show “Zadruga”.

Nun sorgt er aber mit einem gemeinsamen Lied mit dem legendären serbischen Rapper Deniro für Aufsehen. Das Video zum Song “Na vrhu” (An der Spitze) sieht hollywoodreif aus: Über Angehörige einer Gangster-Bande schickt Golubović Deniro eine Botschaft an seinen Featuring-Partner.

Die Neunziger in Belgrad

Im Lied rappt Golubović über seine aufregende Vergangenheit, die Raubüberfälle, Schiessereien und dem Klau von Tresors aus internationalen Banken im Ausland. “Das einzige, was weh tut, sind die Tränen meiner Mutter”, singt Deniro dazu. Das Video ist vor 2 Tagen auf dem “Dinastija”-Kanal von Deniro erschienen und konnte innerhalb kürzester Zeit bereits 300.000 Clicks verzeichnen.

Im Youtube-Trending ist das Lied in Kroatien auf dem dritten, in Montenegro auf dem vierten, in Serbien auf dem dritten und in Bosnien-Herzegowina auf dem sechsten Platz. Es ist nicht der erste Ausflug von Kristijan Golubović in Rap-Gewässer: Bereits 2015 veröffentlichte er eine Single unter dem Titel “Živim kao šef” (Ich lebe wie ein Chef).