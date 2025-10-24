Grausame Challenge: Eltern tätowieren ihr Baby für Gewinnspiel

Für Geld und Ruhm gehen sie über Grenzen: Russische Eltern lassen ihrem weinenden Kind ein Tattoo stechen – alles für die Chance auf eine Wohnung und Social-Media-Aufmerksamkeit.

Ein schockierendes Video aus Russland verbreitet sich derzeit in den sozialen Netzwerken und löst Entsetzen aus. Die Aufnahmen zeigen, wie Eltern ihr weinendes Kind festhalten, während eine Frau dem sich wehrenden Buben ein Tattoo auf den Arm sticht. Der kleine Bub schreit und versucht verzweifelt, sich aus dem Griff seines Vaters zu befreien, während die Tätowiererin den Schriftzug „Mellstroy.Game“ auf seiner Haut verewigt. Im Video erklärt die Mutter, dass sie und ihr Partner in finanziellen Schwierigkeiten stecken und mit dieser Aktion die Aufmerksamkeit eines bekannten Bloggers gewinnen wollten, der 3,8 Millionen Follower hat.

Die verstörenden Bilder verbreiten sich rasant und werden von vielen Nutzern als äußerst belastend empfunden. Hintergrund der Tat ist eine vom besagten Blogger initiierte „Challenge“, bei der Teilnehmer möglichst aufsehenerregende Videos einreichen sollten. Der in Belarus ansässige Influencer hatte als täglichen Hauptpreis eine Wohnung im Wert von etwa 50.000 Euro ausgelobt. Laut dem Portal Life.ru gaben die Eltern an, sie hätten durch ihre Einreichung auf den Gewinn gehofft.

Behördliche Reaktion

Zu dem Fall äußerte sich inzwischen auch Jekaterina Mizulina, die Leiterin der staatlich geförderten Organisation „Liga für sicheres Internet“. In einer Telegram-Nachricht erklärte die prominente Medien-Aktivistin, dass hier eine absolute Grenze überschritten worden sei. Obwohl noch geprüft werde, ob das Tattoo echt sei, stehe außer Frage, dass das Kind erhebliche Schmerzen erlitten habe. Mizulina kündigte an, den Vorfall an die zuständigen Ermittlungsbehörden weiterzuleiten, und richtete schwere Anschuldigungen gegen den Influencer.

Frühere Vorfälle

Die Aktivistin verwies zudem auf frühere Vorfälle im Zusammenhang mit ähnlichen Video-Aktionen des Bloggers. Teilnehmer hätten bereits ihre Namen geändert, sich die Haare abrasiert oder sogar Brände gelegt. In einem Fall seien vier Hektar Land in Flammen aufgegangen. Trotz dieser bedenklichen Zwischenfälle setze der Influencer seine umstrittene Aktion unbeirrt fort.