Große Sommer-Sperren 2025: S-Bahn und U-Bahn gesperrt

Wenn im Sommer 2025 die Bagger anrollen, steht Wiens Öffi-Netz vor einer Zerreißprobe. Zwei Monate lang werden zentrale Verbindungen unterbrochen und ein ausgeklügeltes Ersatzkonzept aktiviert.

Im Sommer 2025 steht Wien vor einer außergewöhnlichen Herausforderung im öffentlichen Verkehr. Zwischen Ende Juni und Anfang September werden umfangreiche Bauarbeiten das Öffi-Netz der Hauptstadt erheblich beeinträchtigen. Sowohl die Wiener Linien als auch die ÖBB nutzen die Ferienzeit für intensive Instandhaltungsarbeiten an Tunneln, Gleisanlagen und Bahnsteigen. Während dieser Periode werden alternative Verkehrsmittel wie Ersatzbusse und Sonderlinien der Straßenbahn eingesetzt.

Die Sommerpause 2025 bringt zwei gravierende Einschnitte im Wiener Nahverkehrsnetz mit sich. Von 28. Juni bis 1. September wird die S-Bahn-Stammstrecke zwischen den Stationen Wien-Floridsdorf und Praterstern vollständig außer Betrieb genommen. Parallel dazu müssen Fahrgäste der U4 auf die Strecke zwischen Friedensbrücke und Schottenring über zwei Monate lang verzichten.

Auch oberirdisch stehen zahlreiche Bauvorhaben an. Ab 8. August erfolgt ein Gleistausch in der Schloßhofer Straße in Wien-Floridsdorf. Die City wird von Juli bis Ende August zur Baustelle – betroffen sind Kärntner Ring, Universitätsring und Schubertring. Weitere Arbeiten finden in der Schlachthausgasse, am Rennweg, in der Jörgerstraße, am Margaretengürtel sowie auf der Hohen Warte statt.

Neue Linienführungen

Gleichzeitig laufen Vorbereitungen für die Einführung zweier neuer Straßenbahnlinien (12 und 27) sowie die Streckenverlängerung der Linie 18 bis zum Stadion. Um die Mobilität der Fahrgäste zu gewährleisten, haben die Verkehrsbetriebe ein umfassendes Ersatzkonzept entwickelt. Eine Sonderstraßenbahn E4 verbindet Nußdorf mit dem Schottenring. Die Linie D nimmt anschließend eine geänderte Route über Schwedenplatz und Schwarzenbergplatz, bevor sie auf ihrer regulären Strecke bis zur Absberggasse verkehrt.

Für die unterbrochene S-Bahn-Verbindung richten die ÖBB zwei Buslinien ein: Ein gelber Expressbus pendelt täglich von früh morgens bis 20 Uhr direkt zwischen Praterstern und Floridsdorf. Parallel dazu bedient eine blaue Linie als klassischer Schienenersatzverkehr auch die Zwischenstationen Traisengasse und Handelskai. Die Ersatzbusse präsentieren sich in neuem Design – rot und mit ÖBB-Branding versehen, um ihre Zugehörigkeit klar erkennbar zu machen.

Verstärkte Taktung

Während der Bauphase verdichten die Wiener Linien die Taktung zahlreicher Verbindungen. Die U1 verkehrt im 3-Minuten-Takt, U2 und U4 alle 5 Minuten, während bei der U6 alle 3,5 Minuten eine Garnitur einfährt. Zusätzlich werden die Straßenbahnlinien 2, 30, 31, 38 und 44 verstärkt.

„Ein Großteil unserer Arbeiten erfolgt so, dass sie den Betrieb kaum beeinträchtigen. Dank gut abgestimmter Baustellenkoordination mit der Stadt Wien und den ÖBB und Ersatzlinien bleiben unsere Fahrgäste auch bei temporären Sperren im Sommer zuverlässig mobil“, versichert Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Auswirkungen auf den Pendlerverkehr

Experten der Wiener Arbeiterkammer warnen vor erheblichen Belastungen für Pendler aus dem Umland während der Bauphase. Nach aktuellen Prognosen der Verkehrsbetriebe könnte die eingeschränkte S-Bahn-Verbindung zu einem spürbaren Anstieg des Pkw-Verkehrs auf Wiens Hauptverkehrsrouten führen. Die Arbeiterkammer fordert daher die Einrichtung zusätzlicher temporärer Park-and-Ride-Angebote und eine optimierte Anbindung der Ersatzverkehre an überregionale Bahnlinien.

Verkehrsplaner sehen jedoch nicht nur Probleme: „Die umfassenden Gleisarbeiten und die Einführung neuer Straßenbahnlinien werden sich langfristig positiv auf Kapazität und Pünktlichkeit des Wiener Öffi-Netzes auswirken“, erklärt Martin Berger von der TU Wien. „Nach Abschluss der Arbeiten können die Wienerinnen und Wiener von einem leistungsfähigeren öffentlichen Verkehrssystem profitieren, das den steigenden Fahrgastzahlen besser gewachsen ist.“