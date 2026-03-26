Großeinsatz an Donau: Taucher bergen leblosen Mann (VIDEO)

Taucher, Hubschrauber, Reanimation – ein Notruf löste am Mittwoch einen Großeinsatz an der Alten Donau aus.

Gegen 16.45 Uhr am Mittwochnachmittag wurde über den Notruf eine Person im Wasser der Unteren Alten Donau gemeldet – damit begann ein größerer Rettungseinsatz. Polizei, Berufsrettung und Berufsfeuerwehr rückten gemeinsam an, um nach der gemeldeten Person zu suchen. Auch der Rettungshubschrauber der Stadt Wien war im Einsatz.

Blaulicht und ein kreisender Rettungshubschrauber prägten den Mittwochnachmittag in Wien-Donaustadt. Gegenüber MeinBezirk bestätigte die Polizei, dass ein möglicher Ertrinkungsunfall per Notruf eingegangen war. Taucher der Berufsfeuerwehr konnten tatsächlich eine Person aus der Alten Donau bergen.

Mann leblos geborgen

Bei dem Geborgenen handelt es sich um einen Mann im geschätzten Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Die Taucher der Berufsfeuerwehr fanden ihn leblos vor. Laut Berufsrettung wurden sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet.

Der Mann wurde in kritischem Zustand in eine Klinik transportiert. Die näheren Umstände des Vorfalls sind Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen.

Gegen 17.30 Uhr war der Einsatz beendet.