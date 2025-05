Großeinsatz nach Bombendrohungen: Mehrere Schulen wurden evakuiert

Neun Schulen in Niederösterreich mussten am Montag geräumt werden. Eine Serie von KI-generierten Bombendrohungen löste einen Großeinsatz der Sicherheitskräfte aus.

In Niederösterreich wurden am Montag neun Schulen evakuiert, nachdem seit dem Vorabend mehrere Bombendrohungen eingegangen waren. Die Sicherheitsbehörden reagierten umgehend auf die Bedrohungslage. Unter den betroffenen Bildungseinrichtungen befanden sich drei in der Landeshauptstadt St. Pölten. Zu weiteren Standorten machte der Polizeisprecher keine Angaben. Speziell ausgebildete Suchhunde und Experten für Sprengstoff durchsuchten bereits die Gebäude, konnten jedoch bislang keine explosiven Vorrichtungen entdecken.

⇢ Bombendrohung aus Schulstress: Schüler (15) muss 2.652 Euro blechen!



KI-generierte Drohungen

„Es werden immer mehr Drohungen“, erklärte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag gegenüber noe.ORF.at. Seit Sonntagabend seien mindestens neun Bombendrohungen eingegangen, die per E-Mail versendet wurden.

In einem mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellten Schreiben kündigten die Absender an, am Montagvormittag solle eine Bombe in einer Schule explodieren.