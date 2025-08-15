Großeinsatz nach Moschee-Attentat – Polizei jagt bewaffneten Schützen

Schüsse durchbrechen die Stille des Freitagsgebets in Örebro. Zwei Moscheebesucher wurden verletzt, während der Täter flüchtig bleibt und die Polizei das Gebiet absperrt.

Während des Freitagsgebets in einer Moschee in Örebro fielen Schüsse. Die Polizei wurde um 13.45 Uhr alarmiert, nachdem Knallgeräusche gemeldet worden waren, wie Polizeisprecher Lars Hedelin informierte. In einer offiziellen Mitteilung bestätigte die Polizei den Eingang eines Notrufs wegen eines mutmaßlichen schweren Gewaltverbrechens im Zusammenhang mit dem Gotteshaus. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdiensten sind am Tatort eingetroffen.

Laut dem öffentlich-rechtlichen Sender SVT (schwedisches Fernsehen) haben Augenzeugen mehrere Schussgeräusche vernommen. Ein Zeuge berichtete gegenüber SVT, dass ein Mann beim Verlassen der Moschee angeschossen wurde. Ein weiterer Mann sei diesem gefolgt und habe vier bis fünf Mal gefeuert.

📍 Ort des Geschehens

Verletzte bestätigt

Polizeisprecher Mazen Muwaffak teilte der Zeitung Expressen mit, dass zwei Besucher der Moschee Verletzungen erlitten haben. Ob es sich um einen persönlichen Konflikt handelt oder die Tat gegen die religiöse Einrichtung gerichtet war, sei derzeit noch unklar.

Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Die Polizei in Örebro hat inzwischen Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet und fahndet weiterhin nach dem flüchtigen Täter. Zum Gesundheitszustand der beiden verletzten Moscheebesucher liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Großeinsatz läuft

Die Nachrichtenplattform Aftonbladet meldet mehrere verletzte Personen. Die Polizei sucht weiterhin nach dem Schützen und ruft die Bevölkerung dazu auf, sich von der Moschee fernzuhalten. Alle Personen werden gebeten, das Gebiet zu meiden und die eingerichteten Absperrungen zu respektieren.

Zahlreiche Rettungskräfte, darunter sieben Krankenwagen, sind vor Ort im Einsatz.