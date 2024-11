„Großer Reichtum wartet“: Wahrsagerin riet Paar zu Trafik-Überfall

Ein ehemaliger Bodybuilder und seine Freundin aus Ungarn wurden nach einem gescheiterten Überfall auf eine Trafik in Gols, Burgenland, inhaftiert. Der Überfall, der von einer Wahrsagerin inspiriert worden sein soll, brachte dem Paar keinen Reichtum, sondern endete in den Zellen der Justizanstalt Eisenstadt.

Balint, 38, und seine 31-jährige Partnerin Nikoletta gerieten in eine finanzielle Notlage und suchten in ihrem Heimatort Győrújbarát Rat bei einer Wahrsagerin namens Rozalia. Diese prophezeite ihnen bevorstehenden Wohlstand, jedoch nur durch einen Überfall auf einen Tabakladen, eine sogenannte Trafik.

Am 25. Oktober folgten Balint und Nikoletta dem Rat der Wahrsagerin und versuchten, eine Trafik in Gols auszurauben. Mit Sturmhauben maskiert und bewaffnet mit Jagdmessern betraten sie den Laden. Doch die entschlossenen Verkäuferinnen ließen sich nicht einschüchtern und bewahrten das Geld sicher auf. Der Plan des Paares scheiterte kläglich, und sie flüchteten schließlich vom Tatort.

Folgen der Tat

Der Traum vom schnellen Geld war geplatzt, und die Rückkehr ins Burgenland besiegelte schließlich ihr Schicksal. Zwei Wochen nach dem Überfall wurde Nikoletta aufgrund ihrer auffälligen Erscheinung von Einheimischen im Burgenland erkannt. Die Hinweise wurden an die Behörden weitergeleitet, was letztlich zur Verhaftung des Paares führte.

Das Paar steht nun wegen versuchten Raubüberfalls vor Gericht. Im Falle einer Verurteilung droht ihnen eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Trotz der belastenden Beweise gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.