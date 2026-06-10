Großer VKI-Test: Das sind die besten Chips für den Fußballabend

Knusprig, salzig, unwiderstehlich – doch nicht jede Chips-Packung hält, was ihr Preis verspricht. Ein Blindtest bringt Überraschendes ans Licht.

Fußballabende, gemütliche Filmabende oder einfach ein entspannter Abend auf der Couch – Kartoffelchips gehören für viele Menschen zu solchen Momenten einfach dazu. Doch welche Sorte überzeugt beim Geschmack wirklich, und rechtfertigt ein höherer Preis tatsächlich den Griff zur Markenpackung? Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) ist dieser Frage mit einem Blindtest nachgegangen: Zehn gesalzene Kartoffelchips aus österreichischen Supermärkten wurden dabei unter die Lupe genommen.

Das Resultat: Markenhersteller liegen zwar an der Spitze, doch auch preisgünstige Eigenmarken können durchaus mithalten. Von den zehn geprüften Produkten wurden acht mit „gut“ bewertet, zwei schnitten „durchschnittlich“ ab.

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Marken vorne, Preis täuscht

Die vorderen Plätze belegen bekannte Hersteller. Allen voran die österreichische Traditionsmarke Kelly’s, gefolgt von Lorenz und Lay’s, die sowohl bei Geschmack als auch bei der Knusprigkeit punkten konnten. Dass etablierte Marken gut abschneiden, überrascht wenig – Konsumenten verbinden mit ihnen häufig eine verlässliche Qualität.

Dennoch zeigt der Test deutlich, dass ein hoher Preis allein keine Erfolgsgarantie ist. Für preisbewusste Käufer ist besonders relevant, dass einzelne Eigenmarken ebenfalls mit „gut“ bewertet wurden – und das zu einem Bruchteil des Preises. Während die Spitzenreiter Kilopreise zwischen rund 16 und 20 Euro erzielen, sind bereits für knapp sechs Euro pro Kilogramm Chips erhältlich, die im Test gut abgeschnitten haben.

Für Aufsehen sorgte hingegen ein Produkt am oberen Ende der Preisskala: Die Spar-Premium-Kartoffelchips landeten trotz eines Kilopreises von 21,90 Euro auf dem letzten Platz und erhielten lediglich eine durchschnittliche Bewertung. Die Testteilnehmer wussten dabei nicht, welches Produkt sie jeweils probierten. Bewertet wurden Aussehen, Geruch, Knusprigkeit und Geschmack.

Zwischen den einzelnen Verkostungen standen Wasser und Apfelspalten bereit, um den Gaumen zu neutralisieren und eine möglichst objektive Beurteilung sicherzustellen.

Kriterien guter Chips

Doch nach welchen Kriterien lässt sich ein guter Chip eigentlich beurteilen? Laut VKI spielen dabei mehrere Faktoren eine Rolle. Ideale Chips sollten gleichmäßig goldgelb frittiert sein, angenehm knuspern und einen ausgewogenen Salzgehalt aufweisen.

Das typische Kartoffelaroma sollte im Vordergrund stehen und nicht durch Salz oder Fett überlagert werden. So positiv viele der getesteten Produkte geschmacklich abschnitten – aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive bleiben Chips ein Genussmittel für besondere Anlässe.

Fett und Salz sind zwar wesentlich für das charakteristische Geschmackserlebnis, schlagen sich aber entsprechend in den Nährwerten nieder.