Haie wurden wieder in der Nähe des Strandes gesichtet! (VIDEO)

Eine Strandbesucherin hat am Samstagnachmittag an der Ostküste Floridas unglaubliche Videos aufgenommen: gleich zwei Haie haben sich ins knietiefe Wasser verirrt.

An der Südostkuste der USA wird diesen Sommer eine verstärkte Aktivität der Haie verzeichnet, wo sie auch zuletzt in flachen Gewässern in Küstennähe beobachtet wurden.

Wie Fox News berichtet, dokumentierte Kara Skonieczny mit ihrer Kamera am Samstagnachmittag die Situation am Neptun-Strand in Jacksonville. Auf dem Video sind zwei Haie in knietiefem Wasser zu sehen.

„Raus aus dem Wasser!“, warnte jemand die anderen Strandbesucher vor den Meeresräubern, auch wenn nicht sicher war, um welche Haiart es sich handelte und ob von ihnen eine Gefahr für Menschen ausging.

Am selben Tag wurde in Jacksonville ein Schwimmer von einem Hai angegriffen. Augenzeugen berichteten, dass in Strandnähe ein ca. 2 Meter langer Schatten zu sehen war, bevor sich das Wasser sich mit Blut verfärbte. Offizielle Quellen haben den Vorfall nicht bestätigt.

Diesen Sommer sind mehrere Strände an der US-Ostküste wegen der Haie für Badebesucher gesperrt. Experten erklären die verstärkte Aktivität der Haie mit saubereren Ozeanen und wärmeren Gewässern. Die Gefahr, von einem Hai angegriffen zu werden, ist nach wie vor sehr gering, heißte es vonseiten der Meeresbiologen.