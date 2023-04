Haus von Massenmörder in Flammen gesetzt

In Cetinje, Montenegro, wurde das Haus des 35-jährigen Vuk Borilovic in Brand gesetzt. Borilovic hatte im August des vergangenen Jahres das größte Massaker in der jüngeren Geschichte Montenegros begangen, bei dem zehn Menschen, darunter zwei Kinder, ums Leben kamen.

Es wird vermutet, dass der Brand absichtlich gelegt wurde, und die Bewohner der Stadt betrachten dies als den ersten Schritt zur Blutrache. Das Haus des Serienmörders wurde beschädigt, da seit dem Verbrechen niemand mehr darin lebt. Es wurde kein menschliches Leben gefährdet.

Die Familien der Getöteten bedrohen offen und direkt die Familie Borilovic über Bekannte und soziale Netzwerke, wo sie sie öffentlich verfluchen. Vuk Borilovic hatte am fatalen Tag, den 12. August 2022, in dem nun ausgebrannten Haus zuerst seine Untermieterin Natasa Martinovic Pejovic und ihre beiden Söhne Masan (11) und Marko (8) erschossen und dann das blutige Massaker auf der Straße fortgesetzt.

FOTO: EPA-EFE/BORIS PEJOVIC

Zur Erinnerung. Vuk Borilovic hat aus einem noch unbekannten Grund zuerst seine Untermieter getötet und dann auch Natasas Paten Milan Mitrovic (37), seinen Onkel Goran Djurisic (54) und die Nachbarn Rajko (56), Dimitrija (81) und Danica Drecun (74). Am Ende tötete er auch die Schwestern Danijela (51) und Aleksandra Radunovic (52), während er sechs Menschen verletzte.

Miloc Cecanovic, Leiter des Schutz- und Rettungsdienstes der Hauptstadt Cetinje, sagte, eine unbekannte Person habe gemeldet, dass das Gebäude brenne. „Wir haben am Dienstag um 21:09 Uhr eine Meldung von einem Unbekannten erhalten, der berichtet hat, dass das Haus in Medovina brennt und aufgelegt hat. Mit einem schnellen Einsatz, buchstäblich in 7, 8 Minuten, haben wir das Feuer gelöscht“, sagte er.

Die Polizei hat die Gegend um das Haus der Borilovics gesichert, um nähere Täter zu verhindern. Es wird vermutet, dass der Brand absichtlich von den Opferfamilien gelegt wurde, da das Feuer an drei verschiedenen Stellen ausbrach, was darauf hinweist, dass der Brandstifter den Brand gezielt beschleunigt hat.

„Leute ärgerten sich auch darüber, dass Borilovic seine Familie in Sicherheit brachte und ihre tötete. Jetzt wollen sie Rache und sie werden nicht aufgeben, bis das geklärt ist. Eines der Familienmitglieder der Opfer, das die Borilovics über Facebook bedroht hatte, wurde kürzlich deswegen festgenommen“, sagt ein Einheimischer.

So läuft eine Blutrache ab

Der Kriminologe Dobrivoje Radovanovic erklärte gegenüber dem Balkan-Medium Kurir das Phänomen der Blutrache und merkte an, dass im Fall des Massakers in Cetinje alle Elemente dieser Rache zu sehen seien. Die Familien möchten, dass der Mörder genauso leidet wie sie selbst, und „Blut für Blut“ sei für sie das einzige richtige Modell. Die Familien in Trauer wurden so erzogen und werden jeden Tag daran erinnert, dass Rache kommen muss, da ihr Familienmitglied nicht ungerächt bleiben darf.

Radovanovic erklärt, dass Frauen und Kinder bei der Rache verschont werden, aber nur solange, bis die männlichen Kinder erwachsen sind. Zudem wird das fähigste Familienmitglied eliminiert.

Es gibt eine Grundregel in der Blutrache, dass der älteste männliche Kopf der Familie eliminiert wird. Eine Ausnahme wird gemacht, wenn der Mörder der Familie identifiziert wurde oder wenn es keine anderen Familienmitglieder gibt, wird das älteste männliche Mitglied der Familie, das 18 Jahre oder älter ist, liquidiert. Es gibt auch die Regel, dass es keine Unterbrechung gibt, bis das gegnerische Familienmitglied getötet wird.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird und ob weitere Gewalttätigkeiten stattfinden werden.