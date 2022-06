Amber Heard kann Johnny Depp nicht bezahlen

Nur weil der Gerichtsprozess des Jahres ein Ende hat, hat es die Geschichte um den Jack Sparrow-Darsteller und seine Femme fatale noch lange nicht.

Das Gerichtsurteil am Mittwoch war sicherlich niederschmetternd für Amber Heard. 15 Millionen Doller muss die Schauspielerin an Johnny Depp zahlen – so das Urteil der Jury.

Warum muss Heard nur noch 10,35 Millionen zahlen?

Knapp ein Drittel der Millionenstrafe entfällt für den Strafschadensersatz (“Punitive Damages”), was für das anglo-amerikanische Recht typisch ist. Da in Virginia, wo die Gerichtsverhandlung ausgetragen wurde, besondere Schadensersatzgrenzen gelten, wurde die Gesamtsumme der Klage auf 10,35 Millionen Doller herabgesetzt.

Kann sich Heard das leisten?

Normalsterbliche müssten meinen, der Aquaman-Star könnte 10,35 Millionen locker aus dem Ärmel schütteln. Aber die bittere Antwort lautet: Nein, eigentlich nicht. Denn Elaine Bredehoft, die Anwältin der 36-Jährigen, teilte der NBC mit, ihre Mandantin könne sich die Millionenstrafe nicht leisten. Nun möchte Heard das Urteil anfechten.

