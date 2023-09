Heiler heiratet sieben Frauen an einem Tag

In Uganda gab Ssaalongo Nsikonenne Habib Ssezzigu, ein in der Gemeinde Bugereka ansässiger traditioneller Heiler, sieben Frauen das Ja-Wort – und das alles an einem einzigen Tag. Dieses seltene Ereignis hat landesweit für Gesprächsstoff gesorgt.

Polygamie ist in Uganda nicht ungewöhnlich, aber was Ssaalongo Nsikonenne Habib Ssezzigu getan hat, hat die Gemeinde überrascht. Er hat sieben Frauen an einem Tag geheiratet, darunter zwei Schwestern. Damit hat er einen neuen Rekord in der Geschichte Ugandas aufgestellt.

Ssezzigu ist in der Gemeinde Bugereka bekannt und respektiert für seine traditionellen Heilmethoden. Seine Praxis der Polygamie ist tief in seiner Familiengeschichte verwurzelt. Sein Großvater hatte sechs Frauen, sein Vater fünf. Nun scheint Ssezzigu entschlossen, diese Tradition fortzusetzen und sogar zu übertreffen.

Die Hochzeitszeremonie, die von zahlreichen Gästen besucht wurde, hat die Einwohner von Bugereka überrascht. Ssezzigu lobte die Hingabe seiner Frauen zu ihm und äußerte den Wunsch, in der Zukunft noch mehr Frauen zu heiraten. Ich schätze die Hingabe meiner Frauen mir gegenüber und denke darüber nach, in der Zukunft mehr Frauen zu heiraten.“, sagte er während der Zeremonie.

Gemischte Reaktionen

Die Reaktion der Gemeinschaft auf dieses ungewöhnliche Ereignis ist gemischt. Während einige die Entscheidung von Ssezzigu unterstützen und seine Rechte respektieren, sind andere besorgt über die Auswirkungen, die diese Praxis auf die sozialen und kulturellen Normen der Gemeinschaft haben könnte.