Heimarbeit-Falle: Wienerin verliert 100 Euro an perfides Telegram-Netzwerk

Mit Handarbeit schnell Geld verdienen – dieses Versprechen lockte eine Wienerin in eine perfide Betrugsmasche. Statt Heimarbeit erwartete sie ein ausgeklügeltes System steigender Investitionen.

Eine 59-jährige Wienerin suchte nach einer Möglichkeit, ihr Einkommen aufzubessern. Mit Vorliebe für Heimarbeit und handwerklichem Geschick stieß sie auf Instagram auf ein verlockendes Angebot. „Ein Beitrag hat mich so begeistert, dass ich mir mehr Informationen angeschaut habe. Ich dachte, ich probiere es mal aus. Dann bin ich mit einer Hanna aus den USA in Kontakt gekommen. Sie meinte, sie sei von ‚Amazon Handmade'“, erklärt die Wien-Floridsdorferin.

Für den Austausch mit der vermeintlichen Amazon-Mitarbeiterin musste die Wienerin den Messenger-Dienst Telegram installieren. Kurz darauf erhielt sie ihren ersten Auftrag: „Ich sollte 1.000 Stück Stirnbänder herstellen, pro Stück sollte ich 0,50 Euro bekommen. Dann musste ich mich mit einem Code auf der Seite ‚handmadeyogi.cc‘ registrieren. Sie wollte, dass ich ihr immer Screenshots schicke, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe.“

Nach Beantwortung mehrerer Fragen erhielt die Wien-Floridsdorferin folgende Zusage: „Dann hat sie mir geschrieben, dass die Firma mir die Materialien kostenlos schickt, und ich die Produkte dann nach einer Anleitung zusammenbauen soll. Wenn ich fertig bin, soll ich mich melden, dann kommt jemand die Produkte abholen.“

Die Lieferung der Materialien wurde für einen Zeitraum von fünf bis sieben Tagen angekündigt. Um die Wartezeit zu überbrücken, schlug man der 59-Jährigen vor, kleinere Aufgaben gegen geringe finanzielle Vergütungen zu erledigen. Die ersten Tätigkeiten beschränkten sich auf das Liken einiger Produkte.

Steigende Forderungen

Der Schwierigkeitsgrad steigerte sich jedoch rasch: „Als nächste Aufgabe wurden mir drei Optionen angeboten. Ich sollte ein Produkt kaufen und dann gleich wieder auf Rückkauf drücken. Ich entschied mich für ein Produkt um 35 Euro mit einer Prämie von 14 Euro. Dann habe ich den Betrag überwiesen.“

Für ihre ersten erledigten Aufträge erhielt die Wienerin sechs Euro auf ihr Konto. Als sie nach der Rückerstattung der 35 Euro für das gekaufte Produkt fragte, wurde ihr mitgeteilt, dass zunächst eine weitere Aufgabe zu erledigen sei. Sie wählte ein Produkt für 15 Euro mit einer versprochenen Provision von sechs Euro.

Nach Abschluss dieser Aufgabe wurden der Wien-Floridsdorferin 76 Euro überwiesen und sie erhielt eine Einladung in die VIP-Gruppe auf Telegram. Nach weiteren Produktbewertungen sollte sie erneut 100 Euro für ein Produkt überweisen.

Betrugsmasche aufgedeckt

Bevor sie diesen Betrag zurückfordern konnte, wurde bereits der nächste Kauf verlangt. Die günstigste Option lag bei 390 Euro: „Das war mir dann doch zu viel. Ich habe geschrieben, dass ich aussteige. Sie haben darauf bestanden, dass ich erst die Aufgabe erledige – also das Produkt kaufe. Erst dann wollten sie mir die 100 Euro zurücküberweisen.“

Die 59-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei, die der Zeitung „Heute“ vorliegt, und meldete den Betrugsfall sowohl bei Instagram als auch bei der Internet-Ombudsstelle, die für ihre Bearbeitung alle relevanten Links benötigt. „Zum Glück habe ich nur 100 Euro verloren. Aber andere investieren vielleicht mehr und verlieren dann auch mehr“, warnt die Wienerin.

Für sie steht fest: „Es handelt sich hier eindeutig um Betrug. Ich habe den Verdacht, dass hier Geldwäsche im Spiel ist.“

