Hellseher am Balkan prophezeit seinen Todestag

Das Dorf Kremna in Serbien ist weithin bekannt für seine Prophezeiungen, und es scheint, dass diese Macht einige andere Bewohnern dieses Ortes an den Hängen des Flusses Tara nicht verfehlt hat.

Ein älterer Mann, Obrad Markovic, ist nach eigenen Angaben bereit, nächstes Jahr zu sterben, weil diese Information, wie er sagt, so “zu ihm gekommen” sei. Sein Todesdatum hat er bereits auf seinem Denkmal neben seiner Frau Zorka eingraviert. Heute verbringt er friedlich seine Tage auf dem Berg der Propheten, bereitet sich auf die nächste Welt vor, um neben seinem ersten Nachbarn, dem berühmtesten Propheten in diesem Teil der Welt, Mitar Trabic, zu ruhen.

„Das ist alles, was mir gesagt wurde, es kam zu mir in einem Traum. Während ich in Požzarevac war, träumte ich, dass zwei Frauen in Schwarz durch die Tür traten, beide stellten sich mir vor, eine als die Jungfrau und die andere als die heilige Petka. Ich fragte sie, ob ich wegen der Krankheit meiner Frau eine Versetzung bekommen könnte, sie antworteten, dass dies möglich sei, aber erst nach drei Jahren. „Du wirst schön leben, und du wirst 2023 sterben“, sagten sie. Offiziell habe ich noch drei Monate, um ohne Sorgen zu leben, und danach kann es nur Folter und Erwarten sein”, sagte Obrad gegenüber lokalen Medien.

Auf dem Berg der Propheten lebt dieser Mann aus Kremna seit neun Jahrzehnten und das allein in einem Haus von nur wenigen Quadratmetern, jetzt wartet er auf seinen letzten Tag.

„Ich habe hier eine Rente verdient und lebe, so gut ich kann. Vor fünf Jahren starb meine Frau Zora, die mich wie ein kleines Tropfen Wasser in ihrer Handfläche behandelte. Ich habe meine eigene Therapie, jeden Morgen esse ich einen Löffel Süßes aus einem Glas Wasser und trinke einen Schnaps, das hält mich am Leben”, fügte er hinzu.

Obrad prophezeite auch, wer ihn an dem Tag begraben würde, an dem er seine Seele Gott hingibt. Zur Überraschung aller behauptet er, der Gemeindepräsident werde ihn beerdigen. Er sagt, dass jeder, der zu seinem Grab kommt, immer zu Gott beten soll, wenn er stirbt, und die Gesundheit wird ihn begleiten.

