Henrik Jeppesen: Der Mann, der jedes Land der Welt bereist hat

Der dänische Reisende und Autor Henrik Jeppesen ist weltweit für eine außergewöhnliche Leistung bekannt: Er hat alle 193 von den Vereinten Nationen anerkannten Staaten besucht.

Was als persönliche Neugier begann, entwickelte sich nach und nach zu einem langfristigen Projekt, das Reisen sowohl zu einem Lebensstil als auch zu einem Beruf machte. Durch Kooperationen mit Hotels, Fluggesellschaften und sorgfältige logistische Planung gelang es Jeppesen, weltweit mehr als 2.000 Destinationen zu erkunden – häufig mit minimalem Budget und teilweise in Regionen, die zu den schwierigsten oder gefährlichsten Orten der Erde zählen.

Im Gespräch mit KOSMO spricht Jeppesen darüber, wie alles begann, über die praktischen Realitäten des extremen Reisens und darüber, was junge Menschen seiner Meinung nach verstehen sollten, bevor sie die Welt bereisen.

KOSMO: Gab es eine bestimmte Reise oder Erfahrung, die Sie davon überzeugt hat, dass Reisen mehr als nur ein Hobby sein könnte?

Henrik Jeppesen: Ja, die gab es. Ich schrieb einmal einem Hotel in Kopenhagen und erhielt einen stark vergünstigten Preis, nachdem ich angeboten hatte, über das Hotel zu schreiben. Dadurch wurde mir klar, dass ich Vereinbarungen mit Hotels treffen kann. Als mir später ein Hotel in Bangkok zwei Nächte kostenlos anbot, wurde mir endgültig bewusst, dass ich lange reisen könnte, solange ich meine Kosten durch Kooperationen mit Hotels niedrig halte. Später kamen auch Fluggesellschaften dazu.



„Reisen Sie, solange Sie jung sind – später ergibt sich die Chance vielleicht nicht mehr.“

Fotos: Privatarchiv

Sie haben 193 Länder besucht. Auf welche Werkzeuge verlassen Sie sich bei der Planung am meisten – Visa, Grenzübertritte, Sicherheit und Logistik?

Henrik Jeppesen: Es gibt viele unterschiedliche Hilfsmittel, aber hauptsächlich handelt es sich um Internetrecherche. Während meines Projekts, jedes Land der Welt zu besuchen, habe ich viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, wie man schwierige Visa erhält, und auch in Bezug auf Sicherheit war umfangreiche Recherche notwendig. Manchmal hatte ich sogar zu große Angst vor bestimmten Reisen. Selbst innerhalb Europas fühlte ich mich gelegentlich unsicher. Als ich zum Beispiel sehr jung nach Rumänien reiste, war ich vorher nervös und besorgt, aber letztlich stellte sich heraus, dass es überhaupt kein Problem war.

Es gab auch Situationen, in denen ich aus Sicherheitsgründen besonders große Angst hatte – etwa vor der Reise in die Zentralafrikanische Republik. Ich bezahlte im Voraus einen Mann, der mich direkt nach dem Verlassen des Flugzeugs abholen sollte. Es ist einer der gefährlichsten Orte der Welt.

Wie viel Zeit investieren Sie vor der Ankunft in die Recherche eines Reiseziels, und wie viel überlassen Sie dem Zufall?

Henrik Jeppesen: Das hängt stark vom jeweiligen Reiseziel ab. Länder oder Destinationen, die als gefährlich gelten und für die es viele Reisewarnungen gibt, erfordern definitiv intensive Vorbereitung und gründliche Recherche.

Welche Länder waren am schwierigsten zu bereisen und warum?

Henrik Jeppesen: Das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Als ich nach Saudi-Arabien reiste, war es ziemlich schwierig, doch ich erhielt mit Unterstützung von Radisson bzw. der Radisson Blu Hotel Group ein Geschäftsvisum. Angola war damals ebenfalls schwierig – ich konnte mit einem Transitvisum einreisen, das mir einen Aufenthalt von bis zu fünf Tagen erlaubte.

Heute weiß ich nicht, welches Land aktuell am schwersten zugänglich ist, aber persönlich würde ich derzeit zum Beispiel nicht nach Jemen reisen wollen.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus, wenn Sie unterwegs sind? Arbeiten Sie allein oder mit lokalen Guides, Fixern oder Journalisten zusammen?

Henrik Jeppesen: Das ist sehr unterschiedlich. In der großen Mehrheit der Länder ist es problemlos möglich, ohne lokale Guides, Fixer oder journalistische Begleitung zu reisen. In manchen Ländern ist deren Unterstützung jedoch sehr wichtig.

Einen typischen Arbeitstag gab es eigentlich nicht – es gab kaum Routine, was etwas ist, das ich mir inzwischen in meinem Leben eher wünsche, da ich heute näher an einem normalen Alltag lebe. Während meiner Reisen war jeder Tag anders und stark davon abhängig, in welchem Land ich mich gerade befand.



„Reisen mit sehr kleinem Budget ist möglich – mit entsprechenden Entbehrungen.“

Fotos: Privatarchiv

Was ist die wichtigste Botschaft, die Menschen aus Ihren Reisen mitnehmen sollen?

Henrik Jeppesen: Ich denke, die wichtigste Botschaft lautet: Es ist eine gute Idee zu reisen, solange man jung ist. Singapore Airlines hatte oder hat einen Slogan: Je früher man reist, desto länger bleiben die Erinnerungen.

Heute bin ich Ehemann und Vater. Wenn man jung ist, ist es möglicherweise besser, früh zu reisen, denn irgendwann hat man vielleicht nicht mehr die Gelegenheit oder die Zeit dazu – oder sehr viele Verpflichtungen. Deshalb halte ich es für wichtig, zu reisen, solange man jung ist, wenn Reisen für einen persönlich eine große Bedeutung hat. Man muss sich fragen, wie wichtig einem das Reisen wirklich ist und wie sehr man es möchte. Viele Menschen zahlen dafür einen hohen Preis, weil man dem Reisen Zeit widmet, die man auch für andere Dinge nutzen könnte. Deshalb sollte man sich gut überlegen, was einem wichtig ist und welche Orte man tatsächlich besuchen möchte – denn die Welt ist voller außergewöhnlicher Destinationen.

Welchen Rat würden Sie Menschen geben, die sich von Ihrer Reise inspirieren lassen, aber nicht über die finanziellen Mittel verfügen, viel zu reisen?

Henrik Jeppesen: Mein Rat wäre: Es ist möglich, mit einem extrem niedrigen Budget zu reisen, wenn man bereit ist, Unannehmlichkeiten und unbequeme Situationen in Kauf zu nehmen. Man kann nahezu kostenlos reisen, indem man per Anhalter fährt oder Menschen fragt, ob man bei ihnen übernachten darf – das lässt sich auch im Voraus online organisieren.

Man kann beispielsweise Facebook-Beiträge erstellen oder – wie ich – Plattformen wie Couchsurfing nutzen. Außerdem kann man Billigfluglinien verwenden und Tickets insbesondere während Aktionen buchen. Ich bin zum Beispiel einmal für einen Euro von Österreich nach Israel geflogen, als eine neue Flugroute eröffnet wurde.

Wenn man Reisen priorisiert und Zeit investiert, gibt es sehr viele Möglichkeiten, günstig zu reisen.