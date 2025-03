Herbert Kickl trotz Umfrageverlust weiter Spitzenreiter in der Kanzlerfrage

Die politische Landschaft in Österreich zeigt sich derzeit in einer spannungsgeladenen Dynamik. Herbert Kickl, Chef der Blauen, steht vor einer neuen Herausforderung: Seine persönlichen Umfragewerte sind erstmals rückläufig. Dieser Rückgang folgt auf gescheiterte Verhandlungen mit den Türkisen, bei denen Kickl das Innenministerium für seine Partei sichern wollte. Zudem stießen seine Forderungen, darunter die Abschaffung von Höchstgerichtsurteilen und die Entfernung von EU-Fahnen aus öffentlichen Gebäuden, bei der ÖVP auf Widerstand.

Trotz der Rückschläge bleibt Kickl in der hypothetischen Kanzlerfrage an der Spitze. Eine aktuelle Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24, durchgeführt mit 1.000 Teilnehmern, zeigt, dass Kickl mit 24 % führt – ein Rückgang von 4 Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche. Diese Schwankung zeigt, dass die politische Stimmung im Land volatil bleibt. Die FPÖ hingegen profitiert von der Unzufriedenheit mit den Sparmaßnahmen der Ampelkoalition und kann in der wöchentlichen Sonntagsfrage an Zustimmung gewinnen.

Herausforderungen für die Regierung

Das aktuelle Regierungsduo, bestehend aus Christian Stocker von den Schwarzen und Andreas Babler von den Roten, erreicht gemeinsam nur 23 % in der Umfrage. Stocker, der kürzlich vom VP-General und Vizebürgermeister von Wiener Neustadt zum Kanzler aufgestiegen ist, zeigt zwar einen leichten Aufwärtstrend, doch seine Rolle als Regierungschef ist noch nicht gefestigt. Babler, der seit drei Wochen als Vizekanzler agiert, hat sein staatsmännisches Profil noch nicht voll entwickelt. Seine Umfragewerte waren zu Beginn seiner Amtszeit als SPÖ-Chef höher.

Bemerkenswert ist der Umfragewert von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, die mit 11 % gleichauf mit Babler liegt und damit ihre eigene Partei in den Rohdaten der Umfrage übertrifft. Diese Entwicklungen verdeutlichen die komplexen politischen Verschiebungen in Österreich und die Herausforderungen, vor denen die politischen Akteure stehen.

