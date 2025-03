Vater und Kind landen wegen Shisha im Krankenhaus

„`html

Ein vierjähriges Mädchen und ihr Vater mussten in Wien ins Krankenhaus, nachdem erhitzte Wasserpfeifenkohlen zu erhöhten Kohlenmonoxidwerten führten.

In einem Simmeringer Wohnhaus führte ein Vorfall mit erhöhten Kohlenmonoxidwerten zu einem Krankenhausaufenthalt für ein vierjähriges Mädchen und ihren Vater. Die Mutter des Kindes hatte zunächst über Bauchschmerzen geklagt und daraufhin die Rettung alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlug der Kohlenmonoxid-Warner Alarm, so der Sprecher der Wiener Berufsrettung, Andreas Huber, am Freitag. Die Ursache für die erhöhten CO-Werte waren vermutlich erhitzte Kohlen einer Wasserpfeife.

Kohlenmonoxid-Alarm

Neben der Mutter waren auch eine Jugendliche und ein junger Erwachsener in der Wohnung anwesend, jedoch benötigten diese keine medizinische Versorgung im Krankenhaus. Weder das Mädchen noch ihr Vater befanden sich in einem kritischen Zustand. Die Berufsfeuerwehr führte eine Überprüfung der Räumlichkeiten durch und löschte die verbliebenen Kohlereste, wie Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr, mitteilte.

