Tragischer Unfall: Bürgermeister tödlich verunglückt!

In Breitenstein herrscht Trauer: Bürgermeister Engelbert Rinnhofer verunglückte tödlich mit seinem Traktor. Die Gemeinde steht unter Schock.

In der kleinen Gemeinde Breitenstein im Bezirk Neunkirchen sorgt eine tragische Nachricht für große Bestürzung: Bürgermeister Engelbert Rinnhofer ist unerwartet im Alter von 53 Jahren gestorben. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, dem 27. März 2025, als Rinnhofer mit seinem Traktor auf der Adlitzgrabenstraße (L 4167) in Richtung Schottwien unterwegs war. Auf Höhe von Straßenkilometer 0,9 kam ihm ein silberfarbener Pkw entgegen, was schließlich zum Unglück führte.

Der Traktor geriet mit seinen Zwillingsreifen auf eine etwa 35 Zentimeter hohe Steinmauer am rechten Fahrbahnrand, woraufhin das Fahrzeug rund 1,4 Meter tief in einen angrenzenden Bach stürzte. Rinnhofer wurde unter dem Traktor eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. „Mit schwerem Herzen und in tiefer Trauer müssen wir auf diesem Weg bekannt geben, dass unser Bürgermeister, Engelbert Rinnhofer, gestern völlig unerwartet im 53. Lebensjahr verstorben ist“, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einem ersten Bericht mit.

FOTO: Screenshot Gemeinde Breitenstein

Ermittlungen und Trauer

Die Straße blieb bis etwa 19.20 Uhr gesperrt, während die Polizei den Fahrer des silberfarbenen Fahrzeugs auffordert, sich bei der Polizeiinspektion Semmering zu melden, um zur Aufklärung des Unfalls beizutragen. Die Ermittlungen dauern an. Die Nachricht vom Tod des beliebten Bürgermeisters hat in der Gemeinde große Trauer ausgelöst. Seit 2010 war Engelbert Rinnhofer mit Leidenschaft Bürgermeister und wurde als einzigartiger Mensch geschätzt, der nicht nur als Amtsinhaber, sondern auch als treuer Wegbegleiter, Kamerad, Kollege und Freund bekannt war.

Die Gemeinde bekundet tiefes Mitgefühl gegenüber seinen Angehörigen und betont, wie sehr Rinnhofer fehlen wird.