Hier wird es bis zu 20 Grad warm!

Ein Wetterumschwung steht bevor: Während die Alpenregion zunächst sonnige Tage genießt, kündigen sich ab Samstag Wolken und Regen an.

In den kommenden Tagen erwartet die Alpenregion überwiegend ruhiges und sonniges Wetter, das durch eine südwestliche Strömung milde Temperaturen mit sich bringt.

Sonnige Tage

Der Mittwoch beginnt mit kalten Temperaturen, vor allem in den inneralpinen Tälern wie dem Lungau in Salzburg, wo zweistellige Minusgrade gemessen werden. Frost ist am Morgen in vielen Gebieten zu erwarten. Abgesehen von einigen Nebelfeldern am Bodensee in Vorarlberg zeigt sich die Sonne früh und der Himmel bleibt tagsüber meist wolkenlos, nur gelegentlich ziehen dünne Wolken in großer Höhe vorbei. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südost und die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf 9 bis 17 Grad.

Am Donnerstag bleibt das sonnige Wetter bestehen. In den Morgenstunden hält sich örtlich Nebel vom Bodensee bis ins oberösterreichische Seengebiet, der sich jedoch im Laufe des Vormittags auflöst. Im Westen ziehen einige dünne Schleierwolken auf, während im Osten der Südostwind mäßig bleibt. Erneut herrscht in der Früh verbreitet Frost, aber die Temperaturen steigen tagsüber auf 11 bis 19 Grad.

Der Freitag bringt erneut viel Sonnenschein, jedoch nicht mehr ungetrübt. Nebel oder Hochnebel kann in den Morgenstunden auftreten. Am Nachmittag ziehen von Vorarlberg bis Kärnten vermehrt Wolken auf und Saharastaub sorgt für diesige Luft. Die Frühwerte bleiben frostig, doch am Nachmittag werden 11 bis 18 Grad erreicht, im Westen sogar bis zu 22 Grad. In einer Höhe von 2000 Metern liegen die Temperaturen zwischen 2 Grad im Osten und 8 Grad im Westen. In Ober- und Niederösterreich weht mäßiger bis lebhafter Ostwind, während in den Alpen föhniger Südwind aufkommt.

Wechselhaftes Wochenende

Am Samstag wechseln sich Sonne, Hochnebel, Wolken und Saharastaub ab. Entlang des Alpenhauptkamms und südlich davon wird es zunehmend trüb, am Nachmittag sind vereinzelt Regentropfen möglich, im Hochgebirge auch Schneeflocken. Der Wind frischt kräftig auf und weht föhnig aus Ost bis Süd. Die Temperaturen erreichen 12 bis über 20 Grad.

Der Sonntag bringt wechselhaftes Wetter. Von der Silvretta in Vorarlberg bis zu den Karawanken in Kärnten ist es oft trüb und regnerisch, oberhalb von 1500 bis 1900 Metern fällt Schnee. An der Alpennordseite und im Osten wechseln sich Sonne und Wolken ab, mit möglichen Regenschauern am Nachmittag. Dazu weht ein lebhafter bis stürmischer Wind aus Südost bis Süd, teilweise auch Föhn. Die Höchsttemperaturen liegen im Südwesten bei 7 bis 13 Grad, während im restlichen Österreich 14 bis über 20 Grad erreicht werden.