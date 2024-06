Hitze-Alarm! Österreich erwartet erste große Hitzewelle

Österreichs erste große Hitzewelle dieses Jahres steht vor der Tür und bringt in dieser Woche Temperaturen über 30 Grad mit sich. Ein detaillierter Blick auf die kommenden Tage deckt auf, wie sich die Wetterlage entwickeln wird.

Zunehmender Sonnenschein

Montag startet in vielen Bereichen noch mit verbleibenden Wolken, bevor sich dann ein Wechselspiel aus Sonnenschein und Wolken durchsetzt. Besonders an den Nordalpen sind nachmittags Gewitter möglich, wohingegen es sonst weitgehend trocken bleibt. Bei leichtem bis mäßigem Südostwind werden Temperaturen zwischen angenehmen 22 bis 29 Grad erreicht.

Temperaturanstieg

Dienstag begrüßt uns weitgehend sonnig, lediglich vereinzelt können Restwolken den Himmel trüben. Vor allem im westlichen Bergland bilden sich erneut Wolkentürme und vereinzelt Gewitter. Mit mäßigem Südostwind und leichtem Südföhn im Westen steigen die Temperaturen auf 27 bis 32 Grad, was zum Genießen im Freien einlädt.

Strahlender Mittwoch

Am Mittwoch verwöhnt uns die Sonne vorrangig auf der Alpensüdseite, während im Berg- und Hügelland vereinzelte Wärmegewitter möglich sind. Im restlichen Land entstehen schnell Quellwolken, die örtlich zu Schauern und Gewittern führen können. Bei mäßigem Nordwestwind werden erneut 27 bis 32 Grad erreicht.

Licht und Schatten am Donnerstag

Der Donnerstag zeigt sich in der Osthälfte überwiegend sonnig, während im Südosten beständigere Wolkenfelder vorherrschen. Hohe Wolken ziehen im Westen durch. Besonders am Nachmittag erhöht sich das Gewitterrisiko im westlichen und zentralen Bergland. Bei schwachem bis mäßigem, an der Donau lebhaftem Südwestwind bewegen sich die Temperaturen erneut zwischen 27 und 32 Grad.