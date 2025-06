Hitzehammer trifft Österreich: Temperaturen knallen auf 37 Grad

Während der Osten Österreichs unter extremer Hitze ächzt, braut sich im Westen bereits die nächste Gewitterfront zusammen. Die kommenden Tage bringen Wetterkontraste.

In den nächsten Tagen erwartet Österreich eine Wetterlage, die von extremer Hitze und Sonnenschein dominiert wird, jedoch auch stellenweise kräftige Gewitter mit sich bringt. Besonders der Osten und Süden des Landes werden von der Hitze erfasst, während der Wind vor allem im Norden und Osten deutlich spürbar sein wird.

Der heutige Mittwoch bringt einen deutlichen Temperaturanstieg im gesamten Bundesgebiet. Die Thermometer klettern auf Werte zwischen 27 und 36 Grad. Selbst in Höhenlagen um 2000 Meter werden noch angenehme 18 bis 23 Grad erreicht. Überwiegend zeigt sich strahlender Sonnenschein. Ab dem Nachmittag können sich jedoch im südwestlichen Landesteil umfangreichere Wolkenfelder bilden. Dies betrifft die Gebiete von der Silvretta über den Brenner, Osttirol und Kärnten bis zum Tauerngebiet sowie den südwestlichen Teil der Steiermark. Hier sind vereinzelte Schauer oder kurze Gewitter möglich. An der Alpennordseite und im östlichen Landesteil macht sich ein kräftiger bis starker Westwind bis Nordwestwind bemerkbar. In Wien und Niederösterreich können die Böen Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h erreichen. In den südlichen Regionen weht ein mäßiger Südwind.

Gewitterfront naht

Der Donnerstag steht im Zeichen einer sich aus dem Westen annähernden Wetterfront mit Regenfällen und Gewittern, die lokal auch unwetterartige Ausmaße annehmen können. Die östliche Landeshälfte verbleibt zunächst noch unter Hitzeeinfluss. Fast überall beginnt der Tag sonnig. Besonders im Osten hält sich der Sonnenschein vielerorts bis in den späten Nachmittag. Dabei weht ein mäßiger bis lebhafter Süd- bis Südwestwind. Bereits ab dem späten Vormittag können sich in Vorarlberg, Tirol und Salzburg erste Gewitter oder Regenschauer entwickeln. Im Tagesverlauf dehnen sich diese ostwärts aus und erfassen zunächst Kärnten, später auch Oberösterreich, den westlichen Teil Niederösterreichs und den Norden der Steiermark. Gegen Abend steigt auch im Osten die Gewitterwahrscheinlichkeit deutlich an, in der Nacht schließlich auch im Südosten. Dabei kann es zu intensiven Niederschlägen, Hagel und stürmischen Westböen kommen. Die Temperaturen erreichen im Westen 25 bis 30 Grad, in den übrigen Landesteilen meist 30 bis 37 Grad. In 2000 Metern Höhe werden zur Mittagszeit je nach Region zwischen 15 und 21 Grad gemessen.

Am Freitag bleibt das Wetter sommerlich warm, allerdings mit etwas moderateren Temperaturen. Die Höchstwerte pendeln sich zwischen 24 und 33 Grad ein, wobei im Süden bis zu 33 Grad möglich sind. Der Tag verläuft mit wechselnder Bewölkung und zeitweiligem Sonnenschein. Im Bereich der Alpennordseite und im Osten kann es zu vereinzelten Regenfällen kommen. Der Nordwestwind weht lebhaft bis stark.

Die anhaltende Hitzewelle belastet zunehmend die Wasserversorgung in den betroffenen Regionen. Experten beobachten einen deutlichen Anstieg des Wasserverbrauchs in Haushalten und Landwirtschaft. Besonders in den östlichen und südlichen Landesteilen trocknen die Böden durch die extreme Hitze rasch aus. Die punktuell auftretenden Unwetter mit Starkregen bieten dabei nur kurzfristige Entlastung und können durch ihre Intensität sogar zu lokalen Überschwemmungen und Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen führen.

Wochenend-Hitze

Der Samstag bringt erneut verbreitet sehr warme bis heiße Temperaturen zwischen 26 und 35 Grad. In Kärnten sind Spitzenwerte bis 35 Grad zu erwarten. Während in den Alpen und im Süden überwiegend sonniges Wetter vorherrscht, beginnt der Tag vom Flachgau bis ins Burgenland mit dichter Bewölkung. Vereinzelt können auch einige Regentropfen fallen. Im Laufe des Tages setzt sich jedoch auch hier zunehmend die Sonne durch. Der Wind kommt aus nördlichen bis nordwestlichen Richtungen und weht teilweise lebhaft, vom Feuerkogel ostwärts auch stark.

Am Sonntag liegen die Temperaturen zwischen 27 und 35 Grad. An einzelnen Messstationen im ganzen Land kann lokal die 35-Grad-Marke erreicht werden. Es überwiegt sonniges Wetter, zwischendurch ziehen einige Wolkenfelder durch. Vor allem im Westen und Südwesten besteht am Nachmittag die Möglichkeit vereinzelter Gewitter.

Der Wind weht überwiegend mäßig, zeitweise auch lebhaft aus unterschiedlichen Richtungen.

Landwirtschaftsexperten raten Landwirten, Bewässerungsmaßnahmen gezielt auf die frühen Morgen- oder späten Abendstunden zu verlegen, um Verdunstungsverluste zu minimieren. Der Bevölkerung wird empfohlen, Wasser zu sparen sowie auf ausreichenden Sonnenschutz und regelmäßige Flüssigkeitszufuhr zu achten, um gesundheitliche Risiken durch die anhaltende Hitze zu vermeiden.

