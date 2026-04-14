Hochhaus in Banja Luka geplant: Investor will 25 Stockwerke bauen

25 Stockwerke, prominente Lage, großer Ehrgeiz – doch ein Bebauungsplan steht zwischen Vision und Wirklichkeit.

Das Unternehmen Grand Trade plant im Herzen von Banja Luka einen 25-stöckigen Hochhauskomplex – doch bevor der erste Spatenstich gesetzt werden kann, muss zunächst die Stadtplanung nachziehen. Der geltende Bebauungsplan lässt in der betreffenden Zone lediglich Gebäude bis zu 16 Stockwerken zu, weshalb das Vorhaben vorerst auf Eis liegt. Erst eine entsprechende Planänderung würde den Weg für das ambitionierte Projekt freimachen.

Der Grand-Trade-Komplex befindet sich in prominenter Lage – direkt gegenüber dem ehemaligen Regierungsgebäude und der Nationalversammlung der Republika Srpska (bosnisch-serbische Teilrepublik). Teile des Areals wurden bereits mit Wohn- und Geschäftsgebäuden verbaut, ein beträchtlicher Anteil des Grundstücks liegt jedoch nach wie vor brach. Der geplante Turm soll diese Lücke schließen und eine gemischte Nutzung erhalten: Gewerbeflächen im Erdgeschoss, Wohnungen in den oberen Etagen.

Pläne & Alternativen

Eigentümer des Unternehmens ist der Geschäftsmann Mile Radišić. Wie Grand Trade mitteilt, ist insbesondere jener Teil des Geländes in Richtung Medicinska Elektronika noch weitgehend unverbaut – nahezu die Hälfte des verfügbaren Baulands wartet demnach noch auf seine Entwicklung. Im Mittelpunkt steht derzeit jedoch klar das Turmprojekt. Sollte die Planänderung nicht in absehbarer Zeit beschlossen werden, behält sich das Unternehmen vor, zunächst andere Objekte innerhalb des Komplexes zu realisieren und den Hochhausbau auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Bereits in früheren Entwicklungsphasen des Areals wurden der Öffentlichkeit Entwürfe präsentiert, die einen markanten gläsernen Büroturm als zentrales Wahrzeichen des Komplexes vorsahen. Diese Visualisierungen kursierten lange in der städtischen Öffentlichkeit und prägten das Bild vom künftigen Gesicht dieses Stadtviertels. Inzwischen haben sich die Pläne jedoch grundlegend gewandelt: Statt eines reinen Büroturms ist nun ein gemischt genutztes Wohn- und Geschäftsgebäude vorgesehen – konzipiert nach dem Vorbild der bereits bestehenden Bauten im Komplex.

Das endgültige Erscheinungsbild des Projekts könne sich, so betont das Unternehmen, noch verändern – abhängig von den städtebaulichen Rahmenbedingungen und dem weiteren Planungsverlauf.

Bis auf Weiteres bleibt die Realisierung des 25-stöckigen Turms an jene Bebauungsplanänderung geknüpft, die höhere Gebäude in der Banja Lukas Innenstadt erst ermöglichen würde.