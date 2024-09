Hochwasser in Niederösterreich: Fluten fordern fünftes Todesopfer

Das Hochwasser in Niederösterreich ist auch für die Bevölkerung gefährlich. Nun wurde das fünfte Todesopfer gemeldet. „Sie wollte einfach nicht weg“, bedauerte der Bürgermeister der Gemeinde Würmla.

Eine ältere Dame in Würmla lehnte es laut Franz Diemt, dem Bürgermeister der Gemeinde, trotz mehrfacher Aufforderung seitens der Einsatzkräfte ab, ihr Haus zu verlassen. Leider endete diese Entscheidung tödlich. „Sie wollte einfach nicht weg“, bedauerte Diemt.

Weitere Todesfälle in Niederösterreich

Bereits am Sonntag berichteten die Behörden über das tragische Ableben eines Feuerwehrmannes in Rust, einer Ortschaft in der Gemeinde Michelhausen im Bezirk Tulln. Der Mann befand sich im Einsatz, als das Unglück geschah.

Zusätzlich zu dem Unglück in Rust gab es weitere Todesfälle. In Untergrafendorf, einem Teil der Gemeinde Böheimkirchen im Bezirk St. Pölten-Land, verstarb ein 70-jähriger Mann. Ebenfalls wurde in Höbersdorf, einem Ort in der Marktgemeinde Sierndorf im Bezirk Korneuburg, ein 80-jähriger Mann tot aufgefunden.

Ein weiteres Opfer unbekannter Identität wurde am Montagnachmittag im Strandbad Klosterneuburg, Bezirk Tulln, im Wasser treibend entdeckt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.