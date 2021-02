Homeschooling: Tochter im Unterricht geholfen, nun droht Strafe

Die Schulnoten ihrer Tochter verschlechterten sich im Distance-Learning. Deshalb nahm die Mutter am Online-Unterricht teil und half ihrer Tochter. Nun droht der Frau eine Strafe.

Salzburg: Weil die Mutter beim Homeschooling ihrer 15-jährigen Tochter zugehört hat, muss die Frau nun vermutlich eine Geldstrafe zahlen. Dabei hatte die Mutter nur gute Absichten, nämlich ihrer Tochter zu helfen, da sie im Unterricht schlecht mitkam. Die Mutter fand, dass auf Seiten der Pädagogen längst nicht alle rund läuft.

Bildungsdirektion Salzburg droht mit Strafe:

Die Mutter schrieb dem Klassenvorstand eine E-Mail und ersuchte, am Schulunterricht teilnehmen zu dürfen. Die Bitte wurde abgelehnt, worauf die Mutter die Bildungsdirektion in Salzburg anrief und sich über die Missstände urgierte. Als sie begründete, sie wisse davon, da sie beim Homeschooling anwesend sei, traute sie ihren Ohren nicht: “Dann hat man mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich strafbar mache und dass man mich jetzt beim Strafamt melden und anzeigen wird”, erzählt die Mutter zu RTL. Die Bildungsdirektion will von einer Strafe nichts wissen, man habe die Mutter nur über die Rechtslage informiert.

Grundsätzlich ist es so, dass Eltern am Unterricht nicht teilnehmen dürfen. Diese gilt nur in Ausnahmefällen. Doch wenn man es genauer betrachtet, stellt das Homeschooling eine Ausnahmesituation dar. Oft ist es nicht einfach wegzuhören, auch wenn man will. Immerhin hat nicht jede Familie eine ausreichend große Wohnung, dass alle Kinder in einem eigenen Zimmer lernen könnten.

Zuschauen beim Homeschooling ist erlaubt:

Was den Eltern aber erlaubt ist, ist das Zusehen. Wer den Kindern beim Lernen einfach nur zuschaut, dürfte keine Konsequenzen fürchten.