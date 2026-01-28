Horror auf Kinderspielplatz: Teenie prügelt 81-Jährigen zu Tode

Die Polizei in Essen (Deutschland) hat einen 13-jährigen Tatverdächtigen identifiziert, der für den Angriff auf einen 80-jährigen Mann auf einem Spielplatz verantwortlich sein soll. Der Vorfall ereignete sich bereits im November des Vorjahres. Das Opfer erlag Ende Dezember im Alter von 81 Jahren seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Die Ermittlungsbehörden wurden erst durch das nach dem Tod eingeleitete Todesermittlungsverfahren auf den zurückliegenden Angriff aufmerksam. Nach umfangreichen Untersuchungen korrigierten die Beamten ihre ursprüngliche Annahme: Der Senior wurde nicht von mehreren Personen attackiert, sondern von einem einzelnen Jugendlichen. Laut Polizeibericht schlug der Junge den betagten Mann, wodurch dieser zu Boden stürzte und eine schwere Kopfverletzung davontrug.

Rechtliche Folgen

Die zuständigen Behörden stehen nun in engem Kontakt mit der Familie des tatverdächtigen 13-Jährigen sowie dem Jugendamt. Da in Deutschland Kinder unter 14 Jahren als nicht strafmündig gelten, wird der Jugendliche nicht strafrechtlich belangt. Die deutsche Rechtsordnung geht davon aus, dass Minderjährige in diesem Alter die Konsequenzen ihres Handelns noch nicht vollständig erfassen können.