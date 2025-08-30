Horror-Unfall: Flex schnitt 61-Jährigem in den Hals

Dramatischer Zwischenfall auf einer Baustelle am Attersee: Ein 61-Jähriger verletzte sich schwer beim Hantieren mit einem Winkelschleifer und musste notoperiert werden.

Ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Grieskirchen erlitt einen schweren Unfall während Arbeiten auf einer Baustelle in Weyregg am Attersee. Der Vorfall ereignete sich, als er alleine mit einem Winkelschleifer hantierte. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch ungeklärt – unklar bleibt, ob der Mann mit dem Gerät abrutschte oder ob der Winkelschleifer zurückprallte.

Schnelle Hilfe

Mitarbeiter, die ebenfalls auf der Baustelle tätig waren, verständigten umgehend den Rettungsdienst. Der schwerverletzte Mann wurde ins Krankenhaus Vöcklabruck transportiert, wo er sofort einer Notoperation unterzogen wurde.

Winkelschleifer gelten laut AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) als besonders unfallträchtige Werkzeuge. Jährlich ereignen sich in Österreich mehrere hundert Arbeitsunfälle mit Winkelschleifern, wobei Schnittverletzungen an Händen und im Gesichtsbereich am häufigsten auftreten. Die AUVA-Sicherheitsvorschriften schreiben das Tragen von Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhen beim Arbeiten mit solchen Geräten zwingend vor.

Bei Winkelschleifer-Unfällen sind besonders gefährlich das sogenannte „Kickback“-Phänomen, bei dem das Gerät unkontrolliert zurückschlägt, sowie das Verklemmen der Trennscheibe im Material. Experten betonen, dass beim Arbeiten mit Winkelschleifern niemals die Schutzhaube entfernt werden darf und das Gerät immer mit beiden Händen geführt werden sollte.