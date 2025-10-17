Hubschrauber, Hunde, Hüpfburgen: Wiens größte Blaulicht-Show startet

Blaulicht, Action und Einblicke in die Welt der Einsatzkräfte: Am Wiener Rathausplatz zeigen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste ihr Können und ihre Ausrüstung.

Am letzten Oktoberwochenende verwandelt sich der Wiener Rathausplatz in eine beeindruckende Leistungsschau der Einsatzkräfte. Von 9 bis 17 Uhr können Besucher am 25. und 26. Oktober hautnah erleben, wie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste arbeiten. Die Veranstaltung bietet faszinierende Einblicke in den oft risikoreichen Alltag dieser Organisationen. Ein besonderes Highlight sind die Vorführungen der Polizei- und Rettungshunde, die ihre speziellen Fähigkeiten demonstrieren.

Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, modernste Einsatzfahrzeuge zu besichtigen und können sowohl den Notarzthubschrauber „C9“ als auch den Polizeihubschrauber „Libelle“ aus nächster Nähe betrachten. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Polizeimusik Wien sowie Musicaldarsteller der Vereinigten Bühnen Wien mit Ausschnitten aus „Das Phantom der Oper“ und „Maria Theresia“. Zusätzlich bringen Gary Lux und Ulli Baer bekannte Austropop-Klassiker auf die Bühne.

Für Kinder gibt es zahlreiche Attraktionen wie Spielstationen, Hüpfburgen und Bewegungsparcours von MeinSportplatz. Auch für Verpflegung ist ausreichend gesorgt. Zu den diesjährigen Programmhöhepunkten zählt die WOW-Show mit Rolf Rudiger und Robert Steiner, die besonders junge Besucher begeistern wird.

⇢ Sexualstrafrecht: Experten-Zoff um „Ja heißt Ja“-Prinzip



Sicherheit im Fokus

Neben dem vielfältigen Unterhaltungsprogramm steht die Vermittlung wichtiger Informationen zu Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales im Vordergrund. Bürgermeister Michael Ludwig unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung: „Die vielen Organisationen am Wiener Sicherheitsfest informieren die Wiener Bevölkerung zu Themen der Sicherheit, Umwelt, Gesundheit und Soziales.“ Ein wichtiger Beitrag, um die Gesellschaft resilienter zu machen. Denn wer vorbereitet ist, kann sich und anderen helfen.

Auch Feuerwehr-Stadträtin Barbara Novak zeigt sich begeistert: „Ich freue mich sehr, dass die rund 600 Mitarbeiter*innen das Wiener Sicherheitsfest wieder auf die Beine gestellt haben. Die Helfer Wiens begeistern damit nicht nur Jung und Alt mit ihrer großartigen und professionellen Leistungsschau, sondern klären über Sicherheit im Alltag auf und demonstrieren eindrucksvoll, wie wir alle mehr aufeinander achten können.“

Starkes Netzwerk

Die Organisation „Die Helfer Wiens“ bietet gemeinsam mit ihren Partnern umfassende Beratung zum richtigen Verhalten in Notfallsituationen und gibt wertvolle Tipps zur Erhöhung der persönlichen Sicherheit. Als Präventionseinrichtung der Stadt Wien verfolgt sie das Ziel, die Bevölkerung bestmöglich auf Notfälle vorzubereiten – von persönlicher Beratung über kostenlose Vorträge bis zur Koordination der Initiative „Freiwillig für Wien“.

Das Wiener Sicherheitsfest wird von insgesamt 41 Organisationen des Wiener K-Kreises getragen. Dieses Netzwerk konzentriert sich auf Präventionsarbeit in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales.

Das „K“ im Namen steht für Katastrophenhilfe, Katastrophenschutz, Kommunikation und Kompetenz.